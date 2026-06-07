Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu - Son Dakika
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Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu

07.06.2026 20:38
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı amca Salim Güran'ın hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine Tavşantepe Mahallesi'nde ara seçime gidildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren ve Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde görevi geçici olarak yürüten birinci aza Murat Kaya, kullanılan oyların tamamını alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

Türkiye, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'ni cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılan Narin Güran'ın öldürüldüğü köy olarak tanımıştı.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ, ARA SEÇİME GİDİLDİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Güran'ın muhtarlık görevinin düşürülmesi üzerine mahallede ara seçim yapılması kararlaştırıldı.

Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu

OYLARIN TAMAMINI ALDI

234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu

Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Seçimde kullanılan 109 oyun tümünü alan Kaya, muhtar seçildi.

Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu

11 MAHALLEDE DAHA SEÇİME GİDİLDİ

Öte yandan, Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu

NE OLMUŞTU?

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirilmişti.

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Son Dakika Diyarbakır Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu köyde çok pantolon giyen var lakin pantolonların içi de adam yok 1 0 Yanıtla
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