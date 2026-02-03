NATO'dan Ukrayna'ya Güçlü Güvenlik Garantisi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri hakkında yaptığı açıklamada, "Güvenlik garantileri o kadar güçlü olacak ki, yeniden saldırmak Rusya açısından çok kötü bir karar olacak. Ama öncelikle barışa ya da uzun vadeli ateşkese ulaşmamız gerek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın dün geceki son büyük saldırısının ardından Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kiev'deki temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte Bağımsızlık Meydanı'ndaki Ulusal Hafıza Halk Anıtı'na çelenk bırakan ve Ukrayna Parlamentosu'na hitap eden Rutte, daha sonra Ukraynalı lider Zelenskiy ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısındaki konuşmasına NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğu mesajıyla başlayan Rutte, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programının Ukrayna için hayati bir görev üstlendiğini ve geçen yaz başlatılan programın Ukrayna'nın Patriot bataryaları için kullandığı füzelerin yüzde 75'ini ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ını karşıladığını söyledi.

Ukrayna'nın hava savunması için daha fazla füzeye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Rutte, "Müttefiklerle çalışmayı sürdürüyor ve ihtiyacın aciliyetine işaret ederek onları stoklarını derinlemesine gözden geçirmeye teşvik ediyorum" dedi.

Ukrayna'nın güçlü silahlı kuvvetlere ve barışın ardından yeniden saldırıya uğraması halinde Ukrayna'nın yardımına koşulmasını bağlayıcı şekilde taahhüt eden sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rutte, "Gönüllüler Koalisyonu'nun getirdiği şey de bu. Bu, Avrupalı kuvvetlerin konuşlanmasını da, ABD'nin ise kritik bir "nihai güvenlik teminatı" rolünü de içeriyor" ifadelerini kullandı. Rutte, "Dün gece Rusya'nın 450 insansız hava aracı ve 50'nin üzerinde füze ile yaptığı saldırı, esasen enerji altyapınızı felce uğratmayı hedefliyor" dedi.

Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği ve refahı yalnızca Ukraynalıların meselesi değildir. Bu, NATO'da hepimizin meselesidir. Dostlarınız ve ortaklarınız, yanınızda dimdik duracak" ifadelerini kullandı.

"NATO dahilinde daha iyi bir yük paylaşımına ihtiyaç var"

Rutte, basın toplantısında PURL programı için ihtiyaç duyduğu 15 milyar dolarlık finansmanın sağlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Evet, para bulunacağından kesinlikle eminim. Çünkü bunun kritik olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Birçok müttefikin PURL programına destek verdiğini ve bazı müttefikler çok şey yaparken bazı müttefiklerin ise "hiçbir şey yapmadıkları" için yük paylaşımı konusunda problemler olduğunu ifade eden Rutte, "NATO dahilinde daha iyi bir yük paylaşımına ihtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Rutte, "AB, iki yıl için Ukrayna'ya 90 milyar euro sağlamaya karar verdi ve bunun 60 milyarı askeri yardım için. Bu elbette yardımcı olacak. Türkiye, Norveç, Kanada ve İspanya dahil birçok ülkenin de Ukrayna'nın kritik önemdeki hava savunması için AIM-120, AIM-9X ve Patriot sistemlerine ait paketler bakımından stoklarını gözden geçirdiklerini görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dün gece çok kötü bir sinyaldi"

Rutte, Rusya'nın enerji terörüne NATO'nun nasıl bir yanıt vereceğine ilişkin soruya, "Füze sayısı ve balistik füze sayısı açısından Ukrayna'ya yönelik en şiddetli saldırılardan biri gerçekleştirildi. Şimdiye kadarki en kötü saldırı olabilir ya da en azından ilk iki ya da üç saldırı arasında. Belki de en kötüsü. Bu yüzden çok korkunç" cevabını verdi.

Rusya'nın saldırılarının sadece askeri amaçlar için değil, siviller arasında kaos oluşturmayı da amaçladığını vurgulayan Rutte, "Bu durum, Rusların müzakerelerde gerçekten ciddi olup olmadıklarını sorgulamaya itiyor. Umarım ciddilerdir. Ancak dün gece, gerçekten çok kötü bir sinyaldi" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapmayı bırakın. Ruslara mesajım açık bir şekilde budur"

Rusya'nın saldırısı konusunda ABD tarafını bilgilendirme konusunda adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Rutte, "Ne olduğunu görüyorlar, bunu duyacaklar ve bunları olduğu gibi değerlendirecekler" dedi.

Rutte, "Bu, masum sivillere ve sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır ve bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu türden saldırıların Ukrayna'nın kararlılığını etkilemediğini vurgulayan Rutte, "Bunu yapmayı bırakın. Ruslara mesajım açık bir şekilde budur" dedi.

"Güvenlik garantileri o kadar güçlü olacak ki, yeniden saldırmak Rusya açısından çok kötü bir karar olacak"

Financial Times gazetesinin Ukrayna'da barışın tesis edilmesinin ardından ülkeye Ukrayna'yı korumak için hem Avrupalı hem de Amerikan birliklerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberine yorumu sorulan Rutte, "Basında yer alan her şeyi yorumlayamam" dedi.

Güvenlik garantilerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, İngiliz ve Fransızların öncülük ettiği Gönüllüler Koalisyonu ve ardından ABD olmak üzere üç katmandan oluştuğunu ifade eden Rutte, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için öyle güçlü bir paket ortaya koyulmalı ki, Rusya barış anlaşması ya da uzun vadeli ateşkes sonrasında bir daha asla saldırmayı denemesin. Hepimizin iradesi ve niyeti budur" dedi.

Rutte, "Güvenlik garantileri o kadar güçlü olacak ki, yeniden saldırmak Rusya açısından çok kötü bir karar olacak. Ama öncelikle barışa ya da uzun vadeli ateşkese ulaşmamız gerek" dedi.

Ukrayna parlametosuna hitap etti

Temasları çerçevesinde Rutte, Ukrayna Parlamentosu'na hitap etti. Milletvekillerine hitabında, "Bugün huzurunuzda, NATO'nun Ukrayna'nın yanında durduğunu bir kez daha teyit etmek için en derin saygıyla bulunuyorum" ifadelerini kullanan Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarında "çok ciddi bir şekilde yanıldığını" dedi.

Rutte, "Putin, size destek verenlerin bıkacağını düşündü. İrademizin çökeceğini sandı. Fakat çok ciddi bir şekilde yanıldı. Ukrayna güçlü ve desteğimiz sarsılmaz" ifadelerini kullandı.

Rutte, "Ukrayna, güvenliğimiz için hayati önemde ve Ukrayna'yı destekleme taahhüdümüz kararlı. NATO-Ukrayna Konseyi dahil olmak üzere günlük bazda diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Her gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım ediyor, onları donatıyor ve eğitiyoruz" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin geçen ay Fransa'da büyük bir ilerleme kaydettiğini hatırlatan Rutte, "Bazı Avrupalı müttefikler, anlaşmanın ardından Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Sahada askerler, havada uçaklar ve Karadeniz'de gemiler. ABD de nihai sigorta görevi üstlenecek. Diğerleri de başka yollarla destek sözü verdi. Güvenlik garantileri sağlam ve bu, hayati önemde. Çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek anlaşmanın zor tercihler gerektireceğini biliyoruz. Ukrayna'nın mutlak bir kesinlikle bilmesi gereken şey, fedakarlıklarınız, ve yaşadığınız yıkımın tekrar etme riski olmayacak. Bu barışın kalıcı olacağını bilmeniz gerek. NATO'nun Ukrayna'nın yanında durmaya devam ettiğini biliniz. Önümüzdeki yıllarda da bunu sürdüreceğiz. Kışın soğuk olduğunu biliyorum ama bahar gelecek. Güçlü kalın" dedi.

"Ruslar, Amerikan tarafıyla sağlanan uzlaşıyı ihlal etti"

Rutte ile ortak basın toplantısında Zelenskiy, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ve kritik altyapıya yönelik saldırıların bir hafta boyunca durmasına yönelik talebi çerçevesinde varılan uzlaşıyı ihlal ettiğini söyledi. Ukraynalı lider, "Bu Cuma gecesi uygulanmaya başlandı ve dün gece Ruslar, bizim değerlendirmemize göre verdikleri sözü bozdu. Yani, ya Rusya artık haftanın yedi gün değil, dört günden az sürdüğüne inanıyor, ya da artık tüm umutlarını tek bir seçeneğe bağlamış durumdalar ve kışın en soğuk günlerinin gelmesini ve Ukrayna'nın geniş kesimlerinde sıcaklığın 20 santigrat derecenin altına inmesini beklemişler" dedi.

"Bunun sonuçları olmalı"

Rusya'nın yalnızca Patriot sistemleriyle engellenebilen füzelerle ağır saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın yaptıkları her zaman niyetlerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu saldırının, Amerikan tarafının üzerinde uzlaştığı şeyi ihlal ettiğine inanıyoruz ve bunun sonuçları olmalı" dedi.

"Ortaklarımızın sessiz kalmamasını bekliyorum"

Rus saldırılarının öncelikli hedefinin altyapı ve enerji olduğunu ve bunun insanların ısınmasını ve elektrik tedarikini engellemeyi amaçladığını savunan Zelenskiy, "Bu konuda Amerikan tarafıyla temas kuracağız. Ortaklarımızın yaşananlar karşısında sessiz kalmamasını bekliyorum" dedi.

NATO Sekreteri Rutte ile balistik füzeleri etkili şekilde karşılayabilen Patriot sistemlerinin füze ihtiyacı konusunda konuştuklarını ifade eden Zelenskiy, Amerikan silahlarının Avrupa tarafından finanse edilerek Ukrayna'ya tedariğini sağlayan PURL programına destek veren ülkelere teşekkür etti. Zelenskiy, "Bu program, sadece ABD'nin üretebildiği ve zor bulunan hava savunma füzelerini satın almamıza imkan sağlıyor. PURL paketlerinin tamamen finanse edilmesi önemli ve Mark (Rutte) ile bu çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Zelenskiy, Rutte ile ABD'nin sahip olduğu sistemler için füzelerin Avrupa'da üretilebilmesi için lisans sağlanması konusuna ilişkin görüşmeler de başlattıklarını açıkladı. Basın toplantısında Abu Dabi'deki görüşmeler ve Rusya ile müzakerelere ilişkin beklentiler konusunda bir soru alan Zelenskiy, "Abu Dabi'deki toplantıdan sonra Amerikan tarafı toplantının sonunda gerilimi düşürücü bazı adımlar önerdi. Enerji altyapısının vurulmaması konusu. Diğer kritik altyapının vurulmaması konusunu da gündeme getirdiler. Fakat demiryoluna ve başka tesislere saldırılar olduğunu gördük. Lakin büyük ölçüde enerji altyapısına saldırı olmadı. Amerikalılar, bunun bir hafta yürürlükte olacağını düşünüyordu, Lakin tuhaf bir şekilde bugün bize saldırdılar. 71 füze ve 450 insansız hava aracı ile saldırdılar" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Abu Dabi'deki müzakerelerin ardından tek yaptığının insansız hava aracı ve füze biriktirmek olduğunu savunan Zelenskiy, "En soğuk günlerde saldırdılar. Dolayısıyla bu ayarlamanın bize bir şey kazandırdığını söyleyemem" dedi.

Zelenskiy, "Bir kez daha söylüyorum. Bunun bize kazandırdığı bir şey olmadı. Çünkü bize planlandığından 1,5 kat daha fazla füze ile saldırdılar" dedi.

Gelecekte de gerilimi azaltıcı tedbirleri destekleyeceklerini ifade eden Zelenskiy, Ukraynalı müzakere heyetiyle irtibat halinde olmaya devam ettiğini ve Rus tarafından gelecek teklifleri dinleyeceklerini söyledi. Zelenskiy, "Diyalog aramalıyız ancak kimse teslim olmayı planlamıyor" dedi. - KİEV