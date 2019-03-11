Son Dakika Haberleri: Nato-Gürcistan Ortak Eğitim ve Tatbikatına Doğru

Nato-Gürcistan Ortak Eğitim ve Tatbikatına Doğru

46 dakika önce

Gürcistan'da 18-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına aralarında Türkiye'nin de olduğu 24 ülke katılacak.

Nato-Gürcistan Ortak Eğitim ve Tatbikatına Doğru, System.String[]
Gürcistan'da 18-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına aralarında Türkiye'nin de olduğu 24 ülke katılacak.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis yakınlarındaki Krtsanisi Askeri Üssü'nde bulunan NATO-Gürcistan Eğitim Merkezinde (JTEC) NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatının yapılacağı bildirildi.

JTEC merkezinde 18-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek komuta ve karargah tatbikatında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya'nın yer alacağı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Gürcistan'a gelecek

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de JTEC merkezinde devam eden eğitim ve tatbikatı izleyeceği belirtilen açıklamada, programın Gürcistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetileceği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 350 subayın yer alacağı ortak eğitim ve tatbikatın Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA

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