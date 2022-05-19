NATO: İsveç ve Finlandiya'ya verilebilecek güvenlik garantileri 5. madde gibi olmaz - Son Dakika
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NATO: İsveç ve Finlandiya'ya verilebilecek güvenlik garantileri 5. madde gibi olmaz

19.05.2022 21:25
NATO: İsveç ve Finlandiya'ya verilebilecek güvenlik garantileri 5. madde gibi olmaz

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO üyesi olmak için başvuran Finlandiya ve İsveç'e üyeliğe kadar geçecek süre içinde verilebilecek güvenlik garantilerinin, "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm ittifaka yapılmış sayan" NATO Anlaşması'nın 5. maddesindeki gibi olamayacağını söyledi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO üyesi olmak için başvuran Finlandiya ve İsveç'e üyeliğe kadar geçecek süre içinde verilebilecek güvenlik garantilerinin, "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm ittifaka yapılmış sayan" NATO Anlaşması'nın 5. maddesindeki gibi olamayacağını söyledi.

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere açıklama yaptı.

Bauer, NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlarken üyeliğin bir süreç gerektirdiğini ve iki ülkenin üye olabilmesi için 30 müttefik ülkenin onayı olması gerektiğini hatırlattı.

Güvenlik garantileri konusunda Bauer "Bu süre içinde iki ülkenin güvenlik garantilerinin olması önemli. Bu garantiler 5. madde ile aynı değil çünkü her iki ülke de henüz üye değil. Hepimizin bildiği gibi Finlandiya ve İsveç ile güvenlik garantileri sağlamak için konuşup anlaşan ülkeler var." dedi.

Ukrayna'ya "ne kadar gerekirse o kadar" destek

Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'daki durumu görüştüklerini de söyleyen Bauer, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in müttefik ülke komutanlarına son durum hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Bauer, "Ukrayna halkının tamamının özgürlükleri için savaşma isteğini takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rus işgalini asla kabul etmeyecektir. NATO da Ukrayna'ya ne kadar gerekirse o kadar destek vermeye devam edecektir." diye konuştu.

NATO Genelkurmay Başkanlarının Ukrayna dışında konuları da ele aldıklarını belirten Bauer, toplantıda NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya'dan da askeri temsilcilerle görüştüklerini ve tüm küresel güvenlik meselelerini ele aldıklarını bildirdi.

NATO Doğu Avrupa'da varlığını kat kat artırdı

Orgeneral Tod Wolters ise kendi komutasında 42 bin asker, yüksek hazırlık seviyesinde 120 savaş uçağı ve 20 savaş gemisinin herhangi bir duruma karşılık vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Rusya ile gerginlik nedeniyle kara kuvvetlerini 10 kat, hava unsurlarını yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Wolters, ülkesi ABD'nin Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını, Ukrayna ordusunu eğittiğini ifade etti.

Wolters, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov arasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin sorulması üzerine, diplomatik çabaların öne çıkmasını arzu ettiklerini söylemekle yetindi.

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Kaynak: AA

Genel Kurmay, Finlandiya, Ukrayna, İsveç, Güncel, Son Dakika

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