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NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü' - Son Dakika
BBC

NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü'

15.06.2021 14:02
NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü', System.String[]

Zirveyle ilgili olarak bugün İtalya'da yayımlanan haberlerde, Rusya ve Çin'e yönelik mesajların yanı sıra Türkiye odaklı analizler de geniş yer buldu.

Brüksel'de dün yapılan NATO Zirvesi'nde İtalya ile Türkiye arasında yaşanan soğukluk ve görüş ayrılıkları, İtalya'da basının odaklandığı unsurlardan biri oldu.

İtalya basını Libya konusunda anlaşmazlık yaşayan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" çıkışıyla ilişkileri gerilen iki lider arasında dün Brüksel'de yalnızca "ifadesiz bakışmalar" görüldüğünü vurguladı.

NATO Zirvesi'yle ilgili bugün İtalya'da yayımlanan haberlerde Rusya ve Çin'e yönelik mesajların yanı sıra Türkiye odaklı analizler de geniş yer buldu.

Corriere della Sera gazetesi manşetten verdiği haberin üst başlığında, NATO müttefiklerinin "Erdoğan'a karşı izlenecek politika konusunda bölündüğünü" yazdı.

La Stampa gazetesi de baş sayfasından, İtalya Başbakanı Draghi'nin NATO'dan Libya konusunda birlik talep ettiğini belirtti.

İtalyan basınına göre, İtalya ile Türkiye arasında NATO zirvesine yansıyan ayrılıklar, hem Libya'daki faaliyetlerden hem de demokrasi ve ortak değerlere bağlılık konusundaki kaygılardan kaynaklandı. Draghi'nin geçen Nisan ayında Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesinin ardından yaşanan gerilimin sürdüğüne de dikkat çekildi.

'Diplomatik kaza hâlâ çözülemedi'

Corriere della Sera bu konuda şöyle yazdı:

"İtalya Başbakanı, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile birlikte, müttefiklerden başta Libya ve göç dramı olmak üzere Avrupa'yı endişelendiren dosyalara odaklanmalarını istedi. Başbakan telaffuz etmese de bu konudaki sorunun bir adı var: Recep Tayyip Erdoğan.

"Müttefikler arasında, Türkiye konusunda izlenecek çizgi üzerine bir anlaşma olmamasının yanı sıra, 8 Nisan'da Erdoğan'a diktatör diyen Draghi ile soğukluk da sürüyor.

"Bu ifadenin yarattığı diplomatik kaza hala çözülemedi: Biden, Macron, Merkel, Sanchez, Johnson ve Miçotakis ile ikili görüşmeler yapan Erdoğan, Draghi ile sadece aile fotoğrafında bir araya geldi."

İtalyan basını Draghi'nin NATO zirvesi sonrası bir basın toplantısı yapmamasını da Türkiye gerilimi üzerinden yorumladı.

La Stampa gazetesi, "Başbakanın ekibi, G7 zirvesi sonrası söyleyecek yeni bir şey olmadığını bildirdi. Ama aslında yorumlanacak bir şey vardı: 3 ay önce Erdoğan'ı 'diktatör' diye nitelemekten çekinmeyen Draghi'nin NATO'da kendisiyle ilk buluşması" diye yazdı.

La Stampa, Türkiye'nin NATO için kritik rolünün sabit kaldığını, Erdoğan'ın ikili görüşme yaptığı lider sayısının da bunu kanıtladığını belirtti ve şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Joe Biden genel kurul salonuna girdiğinde büyük bir gülümseme ve işbirlikçi bir yumrukla Erdoğan'a yaklaştı. Draghi ile ise yalnızca ifadesiz bakışmalar vardı."

Türkiye'ye 'Libya baskısı'

Öte yandan İtalyan basını, Draghi'nin Libya konusunda NATO müttefiklerinden istediğini aldığını, zirvenin sonuç bildirisindeki ifadelerin İtalya'ya "puan kazandırdığını" da vurguladı.

La Repubblica gazetesi bu konuyu baş sayfasından "Biden'dan Erdoğan'a Libya uyarısı" başlığıyla haberleştirdi. Gazeteye göre NATO üyeleri Türkiye'ye "Libya'da geri adım atması" konusunda baskı yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi geçen ay Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle Roma'daki görüşmesinde Libya'daki öncelikli hedefler arasında, "ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesini" de saymıştı.

Draghi, dünkü NATO zirvesinden hemen önce katıldığı G7 toplantısında ise "Türkiye'nin NATO içindeki rolünün çok önemli" olduğunu söylemişti.

Draghi, " Ankara NATO'nun güvenilir bir ortağı olarak kalmalı ve bunu istiyor da. Türkiye'nin NATO dışında ya da uzağında olmasını isteyenler olduğu söylentisi temelsiz" demişti.

NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü'

Nato Zirvesi, Türkiye, İtalya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü' - Son Dakika Dünya

BBC

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