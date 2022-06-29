NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi

29.06.2022 17:12

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi.

Oturumda NATO devlet ve hükümet başkanlarına Finlandiya, İsveç, Gürcistan liderleriyle Avrupa Birliği (AB) yönetimi katıldı.

Ayrıca ilk kez bir NATO Zirvesi'nde İndo-Pasifik ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin liderleri de yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun açılışındaki konuşmasında, NATO'nun karşısındaki sınamaların küresel nitelik taşıdığını söyledi.

Çin'in NATO değerlerini paylaşmadığını belirten Stoltenberg, Rusya ve Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzeni bozmak istediklerini, bu yüzden birliktelik sergilemeleri ve benzer düşünen ortaklarla iş birliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine değinen Stoltenberg, " Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin NATO üyelik başvurularının tarihi olduğunu kaydederek, katılımlarının NATO'yu güçlü, bu ülkeleri daha güvenli kılacağını dile getirdi.

YORUMLAR
500
NATO Madrid Zirvesi'nde ortak ülkelere olan toplantısı başladı NATO Madrid Zirvesi'nde ortak ülkelere olan toplantısı başladı NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde 'yakın ortaklarla' oturum düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 19:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement