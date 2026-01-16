Nazilli Spor Başkanı'ndan Mektup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazilli Spor Başkanı'ndan Mektup

Nazilli Spor Başkanı\'ndan Mektup
16.01.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahin Kaya, şike iddialarına yanıt vererek, haksız yere suçlandıklarını belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Nazilli Spor'da "Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra şike yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Başkan Şahin Kaya, Silivri Cezaevi'nden mektup yazdı. Kaya, kaleme aldığı mektupla hem Nazilli halkına hem de spor kamuoyuna seslendi.

Nazilli Spor Başkanı Şahin Kaya, "Bugüne kadarki sessizliğimiz Yüce Türk Milleti'ne, Türk Yargısı'na ve Türk Devleti'ne olan sevgi ve saygımızdandır. Futbol kamuoyunun malum olduğu üzere 2023-2024 sezonu sonunda oynadığımız Ankaraspor müsabakası sebebiyle dahil olduğum soruşturma neticesinde 05.12.2025 tarihinde Nazilli Spor A.Ş. Başkanı olarak tutuklandım. Bu müsabaka ile alakalı iki yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından yapılan soruşturmalarda aklandım ve hakkımızda takipsizlik kararı verildi. Bugün ise aynı maç ve aynı iddialarla hakkımızda linç kampanyası yürütülmesi sonucunda haksız yere kamuoyunun önüne atıldık" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı şu ifadelere de yer verdi: "Madem yapılan bir suç var ise iki sene önce neden takipsizlik verildi? Şikeyle alakalı ceza yasaları mı değişti? Yoksa bu işin kurbanı olarak Nazilli Spor mu seçildi? Bu hususu kamuoyunun vicdanı ve takdirine bırakıyorum. Taraftarlarımıza, camiamiza ve şehrimize sesleniyorum. Alnımız ak, başımız diktir. Allah'ın izni ile bu badireleri atlatacağız. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

LİGDE RAKİP DENİZLİ İDMANYURDU

Ligde 19 takımıyla mücadele eden ve geçen hafta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1 mağlup olan Nazilli Spor yarın deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı İbrahim Elmas yönetecek. Grupta 4 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, 29 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Denizli ekibi önünde sürpriz bir sonuca imza atmak için mücadele verecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şahin Kaya, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Spor Başkanı'ndan Mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:23:51. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli Spor Başkanı'ndan Mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.