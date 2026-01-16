Nazilli Spor Başkanı\'ndan Mektup

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Nazilli Spor'da "Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra şike yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Başkan Şahin Kaya, Silivri Cezaevi'nden mektup yazdı. Kaya, kaleme aldığı mektupla hem Nazilli halkına hem de spor kamuoyuna seslendi.

Nazilli Spor Başkanı Şahin Kaya, "Bugüne kadarki sessizliğimiz Yüce Türk Milleti'ne, Türk Yargısı'na ve Türk Devleti'ne olan sevgi ve saygımızdandır. Futbol kamuoyunun malum olduğu üzere 2023-2024 sezonu sonunda oynadığımız Ankaraspor müsabakası sebebiyle dahil olduğum soruşturma neticesinde 05.12.2025 tarihinde Nazilli Spor A.Ş. Başkanı olarak tutuklandım. Bu müsabaka ile alakalı iki yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından yapılan soruşturmalarda aklandım ve hakkımızda takipsizlik kararı verildi. Bugün ise aynı maç ve aynı iddialarla hakkımızda linç kampanyası yürütülmesi sonucunda haksız yere kamuoyunun önüne atıldık" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı şu ifadelere de yer verdi: "Madem yapılan bir suç var ise iki sene önce neden takipsizlik verildi? Şikeyle alakalı ceza yasaları mı değişti? Yoksa bu işin kurbanı olarak Nazilli Spor mu seçildi? Bu hususu kamuoyunun vicdanı ve takdirine bırakıyorum. Taraftarlarımıza, camiamiza ve şehrimize sesleniyorum. Alnımız ak, başımız diktir. Allah'ın izni ile bu badireleri atlatacağız. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

LİGDE RAKİP DENİZLİ İDMANYURDU

Ligde 19 takımıyla mücadele eden ve geçen hafta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1 mağlup olan Nazilli Spor yarın deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı İbrahim Elmas yönetecek. Grupta 4 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, 29 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Denizli ekibi önünde sürpriz bir sonuca imza atmak için mücadele verecek.