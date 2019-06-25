Son Dakika Haberleri: "Nâzım'a Yolculuk" sergisi 14 Temmuz'a kadar uzatıldı
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"Nâzım'a Yolculuk" sergisi 14 Temmuz'a kadar uzatıldı

1 saat önce

İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs'ta açtığı, Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan "Nâzım'a Yolculuk" sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz 2019, Pazar gününe kadar açık tutacak.

Şairin Selanik'ten Moskova'ya kadar uzanan büyük yolculuğuna eşlik etme çabası olan sergide, genç yaşından itibaren hayallerinin peşinden giden, şiirler yazan Nâzım Hikmet'in hayatı ile ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmak mümkün...

Şairin büyük ailesi Celile, Samiye, Yahya Kemal, Piraye, Memet, İpekçi, Serteller, Naci Sadullah, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sedat Simavi, Ahmet Emin, Münevver, Mehmet, Ekber, Vera gibi birçok isimden ve daha pek çok başka duraktan geriye kalan değerli mektup, fotoğraf, belge, yayın Nâzım'a Yolculuk sergisi için bir araya getirildi.

"Nâzım'a Yolculuk"ta;

Şairin anneannesinin babası Müşir Mehmet Ali Paşa'nın 1878'de Almanya'da Berlin Kongresi'nde Osmanlı heyetinde bulunurken bir Alman gazetesinde yayımlanan şiiri ve Türkçe çevirisi ile Alman besteci Reinhold Stöckhardt tarafından bestelenen ve Türkiye'de hiç icra edilmeyen bestenin notaları,

Berlin Kongresi zamanında yapılmışkartpostallar,

Nâzım Hikmet'in Heybeliada Bahriye Mektebi öğrenciliği sırasında yazdığı mektup ve fotoğraflar,

Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçen, ancak cephe yerine O'na ve yol arkadaşı Vâla Nureddin'e Bolu'da öğretmenlik görevinin verilmesiyle Zonguldak, İnebolu, Ankara, Bolu'yu kapsayan yolculuğu sırasında annesine yazdığı mektuplardan örnekler.

Nâzım Hikmet'in İstanbul'dan Paris'te yaşayan ressam annesi Celile Hanım'a yazdığı ve menekşe ile süslediği mektup,

Nâzım Hikmet'in, yurtdışına gittiği için ancak ölümünden sonra basılabilen ve en önemli eserlerinden biri olan Kuvayı Milliye Destanı'nın İnkilâp yayınlarına basılması için kendi el daktilosunda yazıp verdiği nüshası,

Şairin yakın dostu Kemal Tahir ile karşılıklı ithaflarına konu olan ve Kemal Tahir'in ikinci basım için üzerinde düzeltme yaptığı Sağırdere romanı,

görülebiliyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Haluk Oral'ın, tasarımını Emre Senan'ın, proje koordinatörlüğünü Rûken Kızıler'in üstlendiği sergi, 14 Temmuz 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilir. ,

Sergiye paralel olarak Haluk Oral'ın kaleme aldığı "Nazım Hikmet'in Yolculuğu" başlık kitap da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:45 Kaynak: Bültenler
türk, kemal tahir, şiir, 14 temmuz, Güncel
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