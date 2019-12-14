Nehire düşen sürücü 13 gündür aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un cansız bedeni 13 gün sonra balık ağlarına takılı halde bulundu.



Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'un bulunması için Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında, AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışma yaptı. Ekipler çalışmasına devam ederken Oruç'un kazanın olduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzağında Karakaya Barajında Ballıca mevkisinde balık ağlarına takılı halde bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD,polis ve Jandarmaya bağlı ekipler Oruç'un cansız bedenini sudan çıkardı. Sudan çıkarılan Oruç'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ