NEÜ'de "Sosyolojik ve Hukuki Açıdan Euro-İslam Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Sosyolojik ve Hukuki Açıdan Euro-İslam Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmeyip, sosyal yaşamın siyasal, kültürel ya da ekonomik yönlerine de değinmesi gerektiğini ifade ederek yapılan çalıştayın önemini vurguladı.

Birçok üniversiteden akademisyenlerin katıldığı programın ilk oturumunda Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Müşerref Yardım ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Faruk Karaarslan moderatörlüğünde, Eski Vatikan Büyükelçisi ve AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Paris Advanced Research Center Başkanı Dr. Nevzet Çelik, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz, "Euro-İslam'ın Toplumsal Yansımaları" üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise, Helha ve Henallux Öğretim Üyesi Mehmet Alparslan Saygın, Avukat Selçuk Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Muhterem Dilbirliği, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koyuncu moderatörlüğünde, "Euro- İslam'ın Hak ve Özgürlüklere Yansıması" üzerine konuştu.

Her iki oturum sonrasında da soru cevap bölümünün ardından konuya ilişkin müzakereler gerçekleştirildi.