Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti

Nevşehir\'de \'Ev Sahibi Türkiye\' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti
31.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKİ tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilen kura çekiminde 24 bin 84 başvuru arasından 2 bin 368 konutun hak sahipleri belirlendi. Vali Ali Fidan, projeyle dar gelirli vatandaşların modern konutlara erişiminin amaçlandığını vurguladı.

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekim Töreni yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Vali Ali Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Fidan, yaptığı açıklamada, "Sosyal devlet anlayışımızın önemli bir tezahürü olan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve modern konutlara uygun şartlarla erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde projeye 5 milyon 239 bin geçerli başvuru yapılmış; şehit ailelerimiz ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize kadar toplumun geniş kesimlerinin projeye yoğun ilgi göstermesi, afetlere dirençli, çevreyle uyumlu ve planlı yaşam alanlarıyla öne çıkan bu çalışmaya duyulan güveni açıkça ortaya koymuştur" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZA HUZUR TEMENNİ EDİYORUM'

Nevşehir'de 24 bin 84 geçerli başvurudan, kura neticesinde 2 bin 368 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlandığını aktaran Vali Fidan, "Bu vizyonun hayata geçirilmesinde güçlü iradeleriyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyor, TOKİ Başkanlığımıza ve sahada büyük özveriyle görev yapan tüm teknik ekiplerimize, Nevşehirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen kura çekilişi neticesinde hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice güzel yıllar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Nevşehir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Yapay zeka videolarıyla dev vurgun Ekipler harekete geçti Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:36
Küme düşme hattı alev alev Eyüpspor’dan Alanya’da kritik geri dönüş
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:43
İstanbul Ataşehir’de büyük yangın Fabrika adeta küle döndü
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:10:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.