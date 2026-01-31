Nevşehir\'de \'Ev Sahibi Türkiye\' Sosyal Konut Kura Çekimi Gerçekleşti

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Nevşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekim Töreni yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Vali Ali Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Fidan, yaptığı açıklamada, "Sosyal devlet anlayışımızın önemli bir tezahürü olan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve modern konutlara uygun şartlarla erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde projeye 5 milyon 239 bin geçerli başvuru yapılmış; şehit ailelerimiz ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize kadar toplumun geniş kesimlerinin projeye yoğun ilgi göstermesi, afetlere dirençli, çevreyle uyumlu ve planlı yaşam alanlarıyla öne çıkan bu çalışmaya duyulan güveni açıkça ortaya koymuştur" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZA HUZUR TEMENNİ EDİYORUM'

Nevşehir'de 24 bin 84 geçerli başvurudan, kura neticesinde 2 bin 368 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlandığını aktaran Vali Fidan, "Bu vizyonun hayata geçirilmesinde güçlü iradeleriyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyor, TOKİ Başkanlığımıza ve sahada büyük özveriyle görev yapan tüm teknik ekiplerimize, Nevşehirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen kura çekilişi neticesinde hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice güzel yıllar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.