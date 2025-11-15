Nevşehir\'de İşçi Servisi Takla Attı

Nevşehir'de işçileri taşıyan servisin takla atması sonucu 14 kişi yaralanırken, yaralılardan biri sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile uzanarak bekledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkide meydana gelen kazada, rampa aşağı inen A.A. idaresindeki 50 EC 110 plakalı işçi servisi buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje çarparak duran işçi servis aracında bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİ ŞEMSİYE İLE BEKLEDİ

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisi de sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile yatarak bekledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden kareler;