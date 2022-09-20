Blinken'dan Türkiye'ye "tahıl koridoru" övgüsü - Son Dakika
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Blinken'dan Türkiye'ye "tahıl koridoru" övgüsü

20.09.2022 17:54
Blinken'dan Türkiye'ye "tahıl koridoru" övgüsü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken'ın bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Blinken, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğa arabuluculuk etmeyi ve çatışmalara uzun süreli çözüm bulunmasına yardımcı olmayı sürdüreceğini kaydetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşında NATO ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine de işaret edildiği aktarılarak, "Bakan Blinken, Türkiye'nin Karadeniz'de Ukrayna tahılının sevkiyatının sürdürülmesinin sağlanması için sarf ettiği diplomatik çabaları överek, BM liderliğindeki anlaşmaların uygulanması ve Moskova'dan yaptıklarının hesabının sorulmasının önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Çavuşoğlu ve Blinken'ın New York'taki bir otelde gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken'dan Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü - Son Dakika

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