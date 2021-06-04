Nihat Özdemir: "Gruptan çıkmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Grubu'nda yer aldıkları Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Almanya'da hazırlık maçında karşılaştığı Moldova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kampını ve kamp kapsamında oynadıkları Moldova maçını değerlendiren Başkan Özdemir, "Şu anda hazırlık dönemindeyiz. İlk olarak Antalya'da 1'inci bölümü tamamladı milli takım. Almanya'ya geldik ve burada çalışmalara başladık. Son hazırlık maçımızı da Moldova ile yaptık, güzel bir maç oldu. Gayet iyi pas yaptılar. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdiler. 2 tane de gol bulduk. Başta Şenol hocamız olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyorum. Netice olarak kamp 1 hafta daha devam edecek. Sonra İtalya'ya gideceğiz. Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçını oynayacak. Ümitliyiz. Milli takımımızın orada iyi bir netice alarak Bakü'ye devam etmesini istiyoruz. Arkasından Galler devamında da İsviçre maçlarını oynayacağız. Ana hedefimiz şu anda gruptan çıkmak olacak. Allah nasip eder, futbol şansı da çocuklarımızın yanında olursa bu gruptan inşallah çıkacağız" şeklinde konuştu.

"GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

EURO 2020'nin açılış maçında oynanacak olan İtalya - Türkiye maçına değinen Nihat Özdemir, "Bütün futbolcularımız o maçın heyecanını yaşıyor. Bütün dünya izleyecek o maçı. Orada kendilerini göstereceklerdir. O maçta kaybetsek de oynayacak daha 2 maçımız var. Alınacak 6 puan daha var. Grupta ilk 2 takım direkt çıkıyor. 6 grupta en iyi 4 tane 3'üncü de çıkacak. Bizim ana hedefimiz, gruptan çıkmak olacak. İyi galibiyetler alarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZDEN MİLLİ TAKIMI DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Özdemir, Millilerin Avrup Şampiyonası'nda 2 maçını Azerbaycan'da oynayacak olmasının taraftar anlamında olumlu etki edeceğinin altını çizerek, "İtalya'ya seyirci götürme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hem vize hem de kapasite yönünden ama Bakü'de öyle olmayacak. Bütün Türk seyircilerini ve bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizi maça bekliyoruz. Milli takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Tek millet, iki devlet. Arada bir araya gelip milli takımımızı destekleyeceğiz. İyi puanlar alarak orada gruptan çıkacağız. Seyirci desteğiyle milli takımımız daha iyi oynayıp daha iyi neticeler alacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"BURAK TURNUVADA DAHA ÇOK GOL ATARAK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile ilgili de konuşan Özdemir açıklamasını şu ifadelerle tamamlad:

"Burak Yılmaz'ın kariyerine ve futbolculuğuna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. 3 tane futbolcumuz, Lille'i seneler sonra Fransa şampiyonu yaptılar. Hepimiz, Lille'in şampiyonluğunda büyük sevinç yaşadık. Oradaki başarılarına burada da devam etmelerini istiyoruz. İlk 11'de bugün 3'ü de görev aldılar. Başarılıydılar. Burak, senelerdir görev yapıyor. Onun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha çok gol atarak milli takımımıza daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle de olacaktır."

(Bora Akyol - Bozhan Memiş/İHA)