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"TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir" - Son Dakika

"TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir"

28.07.2021 13:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF yayın haklarının, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF yayın haklarının, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili olarak düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu Ankara yapılıyor.

Toplantı TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerin katılımıyla gerçekleşiyor.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Genel kurulun açılışında geçtiğimiz sezona ilişkin faaliyetlere dair bir konuşma yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Öncelikle Genel Kurul Toplantımızın ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl 1 Eylül'de Genel Kurulumuzu yapmıştık. Yaklaşık 11 ay sonra tekrar birlikteyiz. Aradan geçen süreçte pandemide çok iyi noktaya geldik ve güvenli bir şekilde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak, hepimiz biliyoruz ki pandemi devam ediyor ve tedbirli olmamız gerekiyor Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederken, mutlaka aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Pandemi şartlarında oynattığımız ve sizlerin büyük fedakarlıklarıyla tamamladığımız geçtiğimiz sezon şampiyon olan kulüplerimizi tebrik ediyor, liglerimize renk katan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Fair Play ve adil rekabet ilkelerinden ödün vermeyen, sporu bir yarışma olarak kabul eden, Türk futbolunun seviyesini daha da yükseltmek, değer katmak, uluslararası alanda söz sahibi hale getirmek için çaba gösteren kulüplerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIN TRİBÜNDE OLMADIĞI BİR ORTAMDA BUNU YAPTILAR"

2020-2021 sezonunun zor bir süreçte geride bırakılması hakkında ise Özdemir, "Uzun, yorucu ancak heyecan açısından tarihi bir sezon yaşadık. Bu zamana kadar 2 takımın, son maça şampiyonluk hedefiyle girdiğini görmüştük, ancak ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimizin futbol takımları son maçlarına şampiyonluk hedefiyle çıktı. Böyle bir heyecana daha önce hiç tanık olmamıştık. Sadece şampiyonluk değil, ligde kalma yarışı da çok kıymetliydi. Süper Lig'in dışında, alt liglerimizde de benzer heyecana şahit olduk. TFF 1. Lig'de yine 3 takım, şampiyonluk hesaplarıyla son maçlarına çıktılar. Tüm takımlarımız; başkanlarımızdan yöneticilerimize, teknik adamlardan, futbolculara ve profesyonel kadrolara kadar, hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimizden, medya mensuplarımıza kadar, futbol ailemizin içindeki her bir fert bu sezona değer kattı Bu büyük ailenin tüm paydaşları aylarca fedakarlık yaparak, liglerin tamamlanması için gayret gösterdi. Üstelik, taraftarların tribünde olmadığı bir ortamda bunu yaptılar. Böylesine zor bir dönemde, futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum, Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu süreçte, TFF Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi büyük iş başardı. Harika bir sistem kurdular. Covid-19 rehberi hazırladılar. Kriterleri net olarak belirlediler. Testleri yönlendirdiler, HES kodunun futbol yönetim sistemimize entegresini sağladılar. Ayrıca, her maça bir doktor atadılar. Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibine futbol ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

"KULÜPLERİMİZE NEFES ALDIRAN ADIMLAR ATTIK"

"Federasyon olarak, Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması için tüm çabamızı ortaya koyduk" diyen Başkan Özdemir, şu cümleleri kurdu:

"Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindik. Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. Bunlardan bir kaçını hatırlatmak isterim. Transfer edilen futbolcuların tescili için, SGK ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünü bu süreçte kaldırdık. Kulüp Lisans Sistemi'nde UEFA ile paralel esneklikler sağladık. Takım Harcama Limitlerinde ilk sezon sapma payı %30'du. Geçen sezon %15 oldu. Talimatlara göre, bu sezon aslında sapma payı olmayacaktı. Ancak, yeniden düzenleme yaptık ve bu sezon için %25 sapma payı kararını verdik."

"14 YABANCI SAYISINI, GEÇİCİ OLARAK 16'YA ÇIKARDIK"

Pandemi döneminde futbol takımlarının rahat transfer uygulamasıyla 14 yabancı sayısının geçici olarak 16 yapılmasına ilişkin TFF Başkanı Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını 1 yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten, geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce, kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını, geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken, A Takım Listesi oyuncusu sayısını da Süper Lig ve 1. Lig için 35'e yükselttik. Böylelikle, takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkamama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın bu süreçte ertelenmeden tamamladık" ifadelerini aktardı.

"2020-2021 SEZONUNDA 2692 MAÇ GERİDE KALDI"

2020-2021 sezonunda ortalama 70 maçın oynandığını hatırlatan Nihat Özdemir, "420'si Süper Lig, 144'ü Ziraat Türkiye kupası olmak üzere, 2020-2021 sezonunda 2692 maç geride kaldı. Yani her bir maç haftasında 70 maç oynandı. Böylesine yoğun bir maç trafiğinin üstesinden yalnız biz değil hep beraber geldik. Antalya'da pandemiye özel formatıyla düzenlediğimiz Kadın Ligi, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki U19 Gelişim Ligleri ve BAL ile gençlerimiz ve kadınlarımız futbola geri döndü" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞLARIN AŞILARINI OLMALARI İLE YÜZDE 100 KAPASİTE İLE SEYİRCİ ALINDIĞI GÜNLERE YENİDEN KAVUŞURUZ"

2021-2022 sezonunda vatandaşların aşılarının olmasıyla birlikte stadyum kapasitelerinin yüzde yüz kapasiteyle açılmasını isteğini dile getiren Özdemir, "Yeni sezonda amacımız, ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte, ilgili Bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stadyum kapasitelerinin %50'si ve locaların %100'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz" açıklamasını yaptı.

"EURO 2020'DEN GEREKLİ DERSLERİ ALDIK"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 performansını da değerlendiren Nihat Özdemir, "Bunu gururla ifade ediyorum ki pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın 55 üye ülkesi içinde en yüksek sponsorluk gelir artışı sağlayan Federasyon oldu. Bizlere başarıları ile sponsorlarımızın kapılarını açan ve milletimize büyük heyecan yaşatan A Milli Takımımız, geçen yıl 1 Eylül'de yaptığımız Genel Kurul'dan bugüne yoğun bir dönem geçirdi. Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan dönem, maalesef EURO 2020 finallerinde bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. EURO 2020'den gerekli dersleri aldık ve şimdi rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik. Hocamız Şenol Güneş'e ve 'Bizim Çocuklar'ımıza güveniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya Kupası'na katılmış bir ülke olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"PİERRO WEBO'NUN MARUZ KALDIĞI IRKÇILIK KARŞISINDA ÜZERE ÜLKECE GÖSTERDİĞİMİZ TAVIR DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ"

PSG-Başakşehir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Webo'nun, dördüncü hakem tarafından maruz kaldığı ırkçılık karşısında ülkece ortaya konan tavır ve tutumun önemine değinen TFF Başkanı Nihat Özdemir, şöyle devam etti:

"Avrupa'da her geçen gün gücü artan, önemli iş birliklerine imza atan bir Federasyonuz. PSG-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında Pierro Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında, başta Başakşehir Kulübümüz olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır dünya futbol tarihine geçti. Yine 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi projesi girişiminde, Türk futbol ailesi olarak duruşumuz UEFA'dan büyük takdir gördü."

"TFF'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI OLAN 2023 YILINDA, İSTANBUL, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

TFF'nin 100'üncü yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapılacağını açıklayan Özdemir, "Şampiyonlar Ligi finali için 2 sezondur hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde tamamladık. Baştan bu yana hayalimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2005 finali gibi 70 bine yakın taraftarlı unutulmaz bir finaldi. UEFA ile görüşmelerimizde tercihimizi hep seyircili final olarak yineledik. Pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Ancak, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca UEFA, daha önce Monaco'da yapılan sezon başlangıcını, 2 sezon üst üste İstanbul'da gerçekleştirecek. Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konferans ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının katıldığı UEFA Gala Gecesi'ne ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu.

"Cüneyt Çakır, EURO 2020'de görev aldı ve finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu"

Cüneyt Çakır ile Türk hakemliğinin uluslararası alanda ses getirdiğini sözlerine ekleyen Özdemir, "Türk hakemliğine güveniyoruz ve istikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezon üç hakemimiz Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler maç yönetti. Cüneyt Çakır, EURO 2020'de görev aldı ve finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu. Bunlar, Türk hakemliğinin uluslararası seviyesi adına çok önemli göstergelerdir. Artık futbolun vazgeçilmez unsuru haline gelen VAR Sistemi, her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı, VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknolojik olarak hazırlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

"TFF yayın hakları, kulüplerin de rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir"

TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının Avrupa'daki örnekleri gözden geçirilerek Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesinin söz konusu olduğunu belirten Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ile ilgili mutabakatı var. Yayın haklarının da süper Lig A.Ş. tarafından yapılması sık sık gündeme getirilen bir konu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kanunen sahip olduğu yayın haklarının, tüm paydaşlarının, yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir. Bu hususta yurt dışı örnekleri incelenmektedir. Ayrıca, mevcut birincil ve ikincil mevzuat kapsamında mümkün olup olmadığı değerlendiriyoruz. İlk incelemelerimiz göstermektedir ki, Anglo-Sakson hukukunda bu yapı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Güncel mevzuatımızın tüm paydaşlar için verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına, yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu" ifadelerine yer verdi.

"BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ YENİ YAYIN İHALESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Türk futbolunun en büyük sorununun takımların borçları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Pandemi, çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. İhale Komisyonu, TFF'den 4 üye, Kulüpler Birliği'nden 4 üye ve 1 de profesyonel üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. İhale Komisyonu, bir süredir şartname için çalışıyor Tıpkı kulüplerimiz gibi, TFF'nin de amacı ve hedefi, Türk futbolunun ekonomik olarak güçlenmesi, yayın gelirlerinin artması. Sadece yayın gelirine bağımlı olmayan, yeni pazarlar oluşturan bir futbol iklimini oluşturmak için de çalışıyoruz. Gelirleri artırmayı hedeflerken, taviz vermememiz gereken durumlar da mevcut. Bunlardan birisi de stadyumlarımızın alt yapısı. Geçtiğimiz sezon stadyum çimleri çok konuşuldu. TFF olarak gerekli tedbirleri aldık, talimatımızı değiştirdik ve kulüplerimize zorunluluklar getirdik. Gerekli yaptırımları da uygulayacağız. Hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz. Sizlerin destekleri ve bizleri yönlendiren fikirleri ile Türk futbolunun menfaatleri için çalışmalarımız artarak sürecek. Her zamanki gibi bu dönemlerde bir olmalıyız ki, özellikle uluslararası rekabette daha güçlü olalım" şeklinde konuştu.

(Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan/İHA)

TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir
TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'TFF yayın hakları, kulüplerin rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.'ye devredilebilir' - Son Dakika


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