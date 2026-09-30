Fon mağduru olmuştu! Nihat Zeybekci "devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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Fon mağduru olmuştu! Nihat Zeybekci "devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi

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Fon mağduru olmuştu! Nihat Zeybekci "devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fon krizine ilişkin sözlerinin "devletin ihmali var" şeklinde haberleştirilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Zeybekci, "Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar" dedi.

Sermaye piyasalarında patlak veren fon krizinde, AK Parti MYK'da Ekonomi İşleri Başkanlığı yapan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de mağdur olduğu ortaya çıkmıştı. Zeybekci’nin ortağı olduğu 4 şirketin parasının, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy'e ait TP2 fonunda kaldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Zeybekci, 455 bin 758 mağdur yatırımcıdan biri olduğunu belirterek, devletin denetim mekanizmalarındaki ihmale dikkat çekmişti.

Zeybekci, süreçle ilgili sözlerinin basına yansıma biçimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, kendi ifadelerinin "devletin ihmali var" şeklinde haberleştirildiğini belirterek sorumluluğun ilgili kurumlarda olduğunu vurguladı.

"DEVLET GÖREVİNİ İHMAL ETMEZ"

Zeybekci'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların 'devletin ihmali var' şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir.

Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar.

Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."

ZEYBEKCİ NE DEMİŞTİ?

Zeybekci, gazteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamış ve ortağı olduğu dört şirketin, Tera Portföy'e ait ve tasfiye kararı alınan TP2 fonunda parasının bulunduğunu doğrulamıştı. Parayı son iki ayda kendi bilgisi olmadan çalışanların yatırdığını söyleyen Zeybekci, "Bilgim olması gerekiyordu. Haberim olsa müsaade etmezdim" demişti.

Saymaz'ın aktardığına göre Zeybekci şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda. Vatandaş 'Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi' güvencesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlemler yapan, milyarlarca para kazanıp çıkanlarla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım."

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili bir soru üzerine de "Bir kere SPK'nın ihmali var" diyen Zeybekci, SPK ve Borsa İstanbul gibi kurumların işlemleri anlık izleyebilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti. Zeybekci ayrıca vatandaşların anaparalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmişti.

FON KRİZİNDE NE OLMUŞTU?

SPK, 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerine ait 131 fon için tasfiye kararı almıştı. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütüyor. Fonlarda yaklaşık 455 bin 758 yatırımcının parası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 29 Eylül itibarıyla tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Tera Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de 27 Eylül'de gözaltına alınanlar arasındaydı.

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