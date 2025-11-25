Boşanma aşamasındaki eşini silahla katletti! Polis tarafından vurularak yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Zehra Özkan (45) ile eşi Recep Özkan (48) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Recep Özkan, sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SİLAHLA KATLETTİ

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Recep Özkan, üzerinde bulundurduğu tabanca ile eşi Zehra Özkan'a ateş açtı. Vurulan kadın yaralanırken silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeynep Özkan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİSLER BACAĞINDAN VURARAK YAKALADI

Olayın ardından kaçan Recep Özkan, kendisini takip eden polis ekiplerine teslim olmadı. Polislere de silahla karşılık verdiği belirtilen Recep Özkan, direnince bacağından vurularak yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özkan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.