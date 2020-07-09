Normalleşme döneminin ilk karate turnuvası Bursa'da yapılacak - Son Dakika

Normalleşme döneminin ilk karate turnuvası Bursa'da yapılacak

Normalleşme döneminin ilk karate turnuvası, fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilecek.

Normalleşme döneminin ilk karate turnuvası, fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilecek.

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Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Kata Şampiyonası, 10-12 Temmuz tarihlerinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde seyircisiz düzenlenecek.

Salonun birçok noktasına dezenfektasyonların kurulacağı şampiyonada, sporcuların performanslarını sergilediği tatami içi hariç diğer tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında organize edilecek şampiyonada; ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde madalya dağıtılacak.

Başkan Delihasan: "Şampiyona yeni döneme adaptasyon noktasında öncü olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, salgın nedeniyle tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Hükümetimizin ve Bakanlığımızın yapmış oldukları başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Yeni kavramların hayatımıza girdiği bu süreçte olimpiyatlar da dahil tüm müsabakalar iptal oldu. Dünya karate takviminin 2020 sonuna kadar ertelendiği bu sürecin ardından ilk karate müsabakasını düzenlemek bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Delihasan, "Şampiyona; kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız için yeni döneme adaptasyon noktasında öncü olacak. Sporcularımızın ailelerine de çocuklarını spora yönlendirmeleri noktasında güçlü bir mesaj olacaktır. Sağlıklı başlayan şampiyonanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu organizasyonun düzenlenmesi noktasında bizlere desteğini esirgemeyen yerel yönetimlere teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Normalleşme döneminin ilk karate turnuvası Bursa'da yapılacak - Son Dakika Spor
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