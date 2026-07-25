Nöropsikologdan çarpıcı uyarı: Bağımlılıkta en tehlikeli aşama bu - Son Dakika
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Nöropsikologdan çarpıcı uyarı: Bağımlılıkta en tehlikeli aşama bu

Nöropsikologdan çarpıcı uyarı: Bağımlılıkta en tehlikeli aşama bu
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Bağımlılık yalnızca madde kullanımıyla sınırlı değil; telefon, ilişki ve hatta onay arayışı da aynı döngünün parçası olabiliyor. Nöropsikolog Şehadet Ekmen, İyilik İyileştirir programında Metin Aydın'ın konuğu olarak bağımlılığın beyindeki etkilerini, ailelerin çocuklarına farkında olmadan yaptığı kritik hataları ve ilişkileri yıpratan davranışları anlattı. Ekmen, "Kişi mutsuzken bile ona ihtiyaç duyuyorsa bağımlılık ikinci aşamaya geçmiştir." sözleriyle dikkat çekti.

Nöropsikolog Şehadet Ekmen, bağımlılığın yalnızca madde kullanımından ibaret olmadığını belirterek telefon, ilişki ve sosyal onay ihtiyacının da aynı mekanizmayla işleyebileceğini söyledi. İyilik İyileştirir programında önemli değerlendirmelerde bulunan Ekmen, bağımlılığın oluşum sürecinden çocuk yetiştirmeye, sağlıklı ilişkilerden evliliğe kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BAĞIMLILIK ASLINDA KONTROL KAYBIDIR"

Bağımlılığın zaman içinde gelişen bir kontrol kaybı olduğunu ifade eden Şehadet Ekmen, "Bağımlılık dediğimiz şey aslında kontrol kaybıdır; kişi başta fark etmese de süreç zamanla başka yere gider." dedi.

Bağımlılığın en kritik evresine de dikkat çeken Ekmen, "Kişi mutsuzken bile ona ihtiyaç duyuyorsa, bağımlılık artık ikinci aşamaya geçmiş demektir." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMLILIK BEYNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Bağımlılığın ilerleyen süreçte beyni de etkilediğini belirten Ekmen, "Bağımlılık ciddi hale geldiğinde beyinde dezenformasyon meydana gelir ve normale dönmek ciddi bir çaba ister." diye konuştu.

Bağımlı kişilerin çoğunun iyileşmek istediğini ancak bunu tek başına başaramadığını vurgulayan Ekmen, "İyileşmek istiyorlar ama çoğu zaman onları durduracak gücü ve iradeyi bulamıyorlar." dedi.

"BEN YAŞAMADIM, ÇOCUĞUM YAŞASIN" ANLAYIŞI RİSK OLUŞTURUYOR

Çocukluk dönemindeki ihmalin bağımlılık riskini artırdığına dikkat çeken Ekmen, "İhmal edilen çocuk, ihtiyacı olan cevabı alamayan ve sağlıklı bağlanma kuramayan çocuktur." ifadelerini kullandı.

Modern ebeveynlik anlayışını da eleştiren Ekmen, "Ben yaşamadım çocuğum yaşasın diyerek, özgüveni düşük ve kolay bağımlı hale gelen çocuklar yetiştirmeye başladık." dedi.

Aile içi iletişimin önemine vurgu yapan Ekmen, "Biz akşam yemeklerini kaybettik; aile kavgalarının, problemlerin ve çözümlerin konuşulduğu yeri kaybettik." sözleriyle aile bağlarının zayıflamasının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"TELEFONA DA İNSANA DA BAĞIMLI OLUNABİLİR"

Bağımlılığın sadece maddeyle sınırlı olmadığını belirten Ekmen, "Bağımlı olduğunuz zaman 'sen' diye bir şey kalmaz; artık madde, telefon ya da o kişi vardır." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ailelerinden alamadıkları duygusal desteği farklı kişilerde arayabildiğini söyleyen Ekmen, "Gençler anne babadan alamadığı onayı alakasız bir insandan alınca ona bağımlı hale gelebiliyor." dedi.

"İLİŞKİLERİ BİTİREN HATAYA DİKKAT"

İlişkilerde bireysel alanın korunmasının önemine değinen Ekmen, "İlişkilerin de nefes almaya ihtiyacı var; nefes alanı bırakılmazsa ilişki boğulur ve biter." ifadelerini kullandı.

Aşk döneminde sağlıklı karar vermenin zorlaşabileceğini söyleyen Ekmen, "Aşık olduğunuz zaman kişiyi çevrenizdeki güvenilir ve akil insanlara da sormak gerekir." dedi.

Cep Telefonu, Metin Aydın, Psikoloji, İyilik, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Nöropsikologdan çarpıcı uyarı: Bağımlılıkta en tehlikeli aşama bu - Son Dakika

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