Nurdağı'ndaki okullar doğaya nefes oldu - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Hatay ilindeki yaşanan orman yangınına dikkat çekmek amacıyla doğaya destek olunması ve okullara fidan dikilmesi çağrısı üzerine Nurdağı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, etkinlik kapsamında Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şatırhöyük İlkokulu ve Sakçagözü 10 Kasım İlk ve Ortaokulundaki ağaç dikme törenlerine katıldı.

Yıldırım, Hz. Peygamber'in "Kıyametin kopacağını da bilsen elindeki ağacı dik" hadisini hatırlatarak, Nurdağı Orman İşletme Şefliği ile öğretmen ve öğrencilere doğaya nefes oldukları için teşekkür etti.