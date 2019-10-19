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Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

ANKARA'da üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ANKARA'da üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde dün 85 yaşında yaşamını yitiren, Kudüs şairi olarak da bilinen Nuri Pakdil için, Hacı Bayram Veli Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, edebiyatçı Necip Evlice, Rasim Özdemir ile Pakdil'in yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

'KUDÜS' ŞİİRİNİ OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ AĞLATTI

Törende Nuri Pakdil'in yakınları taziyeleri kabul etti. Cami avlusunda yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cenaze namazı sonrası lise öğrencesi Enes Ocaklı, Nuri Pakdil'in 'Kudüs' şiirini okudu. Bu sırada Pakdil'in manevi oğlu olarak bilinen edebiyatçı Necip Evlice, gözyaşlarına boğularak, şiiri okuyan Ocaklı'ya sarıldı. Bu sırada cenazeye katılan bazı kişiler de gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından üzerine Filistin'i simgeleyen 'Puşi' konulan Pakdil'in tabutu omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde Tacettin Dergahı'na götürülen Pakdil, burada toprağa verildi.


Nuri Pakdil, Ankara, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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