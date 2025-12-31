Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta dün, kopan elektrik teli bu sırada yolda yürüyen 3 kişinin üzerine düştü. Elektrik teli sırtına denk gelen bir kişinin montundan duman çıktı. Montunu üzerinden çıkarıp atan kişi, yanındakilerle bölgeden uzaklaştı.
Elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevrede bulunanlar kaçıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?