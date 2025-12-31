Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar

Haberin Videosunu İzleyin
Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar
31.12.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar
Haber Videosu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, yolda yürüyen üç kişinin üzerine düştü. Bir kişinin montundan duman çıkarken, çevredeki insanlar panikle uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü.

TEL ÜZERİNE DÜŞTÜ, MONTTAN DUMANLAR ÇIKTI

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta dün, kopan elektrik teli bu sırada yolda yürüyen 3 kişinin üzerine düştü. Elektrik teli sırtına denk gelen bir kişinin montundan duman çıktı. Montunu üzerinden çıkarıp atan kişi, yanındakilerle bölgeden uzaklaştı.

Elektrik teli üstüne düştü! Bir anda dumanlar çıktı

O ANLAR KAMERADA

Elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevrede bulunanlar kaçıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Elektrik teli üstüne düştü! Bir anda dumanlar çıktı
Elektrik teli üstüne düştü! Bir anda dumanlar çıktı
Elektrik teli üstüne düştü! Bir anda dumanlar çıktı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nusaybin, Güvenlik, Güncel, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İsrail’in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde Somaliland nedir İsrail'in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde! Somaliland nedir?
Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Uzmanından uyarı var İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler Uzmanından uyarı var! İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü
Sadece 6 maçta oynamıştı Beşiktaş’ta ayrılık yolda Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik

15:58
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı
15:07
Ankaralı Necla’dan Trump’a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
15:07
Trabzonspor’dan, TFF’ye Galatasaray için başvuru
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru
14:55
Mehmet Akif Ersoy’un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı Özellikle bir kişiyi suçladı
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
14:50
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu Zirvede Galatasaray var
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var
14:09
Putin’in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
13:32
İstanbul’da kar yeniden başlayacak Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
13:09
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi
13:04
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
12:26
Artvin’de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
12:04
MSB’den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 16:19:05. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.