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O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! - Son Dakika

O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!

17.01.2022 11:32

Aydın'da çiftçilik yapan 39 yaşındaki Cihan Topal, 2008 yılında makineye kollarını kaptırdı. 12 yıl önce nakil işlemiyle yeni kollarına kavuştu.

Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.

Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası olarak tıp tarihine geçti! Kendisi 39, kolları ise 12 yaşında

TÜRKİYE'DE İLK ÇİFT KOL NAKLİ YAPILAN HASTA

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini de kendisi görüyor. Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.

Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası olarak tıp tarihine geçti! Kendisi 39, kolları ise 12 yaşında

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız da bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi. Zoru her zaman sevdiğini dile getiren Topal, "Kol nakli olmamın üzerinden 12 yıl geçti. Şu an yapabildiklerim, benim için bir hayaldi. Bunları bugün yapabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu da yaşıyorum.

Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası olarak tıp tarihine geçti! Kendisi 39, kolları ise 12 yaşında

''KENDİM 39, KOLLARIM İSE 12 YAŞINDA''

Benim yaptığım işi birçok kişi yapamıyor. Kendim her şeyi, kimseye muhtaç olmadan yapıyorum. Zeytinlerimi kendim çırpıp, toplayamasam, işçi tutmaya kalksam günlük 350 lira yevmiye vermek durumunda kalacaktım. 7 yıldır incirimi ve zeytinimi kendim topluyorum. Kollarımda hiçbir ağrı sızı olmuyor. Zaten zeytin çırpma makinesini kullanmak bana fizik tedavi oluyor. Kollarım her gün çalıştıkça daha da güçleniyor. O nedenle bu işi zevkle yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası olarak tıp tarihine geçti! Kendisi 39, kolları ise 12 yaşında
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Fatih Demirel, Cihan Topal, Türkiye, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! - Son Dakika


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SON DAKİKA: O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! - Son Dakika
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