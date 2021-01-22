OECD Genel Sekreteri Gurria, OECD İstanbul Merkezinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

OECD Genel Sekreteri Gurria, OECD İstanbul Merkezinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

22.01.2021 16:05
OECD Genel Sekreteri Gurria, OECD İstanbul Merkezinin açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, OECD İstanbul Merkezinin sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirterek "Özellikle günümüzde korumacılık ve milliyetçilik gibi yaklaşımların olduğu bir süreçte, böyle bir bölgesel merkezin...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, OECD İstanbul Merkezinin sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirterek "Özellikle günümüzde korumacılık ve milliyetçilik gibi yaklaşımların olduğu bir süreçte, böyle bir bölgesel merkezin açılması çok güçlü bir mesajdır." dedi.

Türkiye ile OECD iş birliğiyle kurulan "OECD İstanbul Merkezi"nin video konferans yöntemiyle düzenlenen açılışına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Bakanı Ali Kooli, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve Avusturya'nın OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve OECD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Thomas Schnöll katıldı.

OECD Genel Sekreteri Gurria, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın İstanbul merkezinin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türk hükümeti ve Ticaret Bakanlığının katkılarıyla açılan OECD İstanbul Merkezi, sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gurria, merkezin, teşkilatın misyonu ve iktisadi kalkınma amacına uygun şekilde çok stratejik bir konumda yer aldığını belirterek "Özellikle günümüzde korumacılık ve milliyetçilik gibi yaklaşımların olduğu bir süreçte, böyle bir bölgesel merkezin açılması çok güçlü bir mesajdır." dedi.

"Merkez, OECD'nin hedeflerinin sürdürülebilmesinde hayati öneme sahip olacak"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hiçbir ülkenin küresel bir tehditle tek başına mücadele edemeyeceğini gösterdiğine işaret eden Gurria, uluslararası iş birliğinin herkesin yararına olduğunu kaydetti.

Gurria, "OECD, çok taraflı bir yaklaşımdır. Her zaman uluslararası iş birliğinin sorumlu, etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir çıktılarını hedeflemektedir." diye konuştu.

Merkezin, bu hedeflerin sürdürülebilmesinde hayati öneme sahip olacağına dikkati çeken Gurria, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'dan sonra İstanbul'daki merkezin, teşkilatın temel çalışma alanlarına odaklanacağını bildirdi.

Gurria, merkezin, gelişmekte olan ekonomilerle ilişkileri daha da yoğunlaştıracağına işaret ederek OECD bölgesel programları kapsamında, başarılı uygulama ve tecrübelerin, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrasya, Güneydoğu Asya ve Avrupa'da uygulamaya konularak etkileşim sağlanacağını kaydetti.

Merkezin, zengin ve önemli OECD standartları ve politika tavsiyelerinin uygulanmasında önemli etkileri olacağını söyleyen Gurria, "OEDC İstanbul Merkezi bölge içindeki diyaloğu da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gurria, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul her zaman dünyanın kavşak noktası olmuştur. Her zaman görünür olmuştur. Bu nedenle yeni OECD İstanbul Merkezinin hem açılış vaktinin hem de bu girişimin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu merkez, OECD'nin misyonunu iyileştirmek ve ileriye götürmek bağlamında çok önemlidir. Hem bölgede hem de daha ötesinde bunu mümkün kılacaktır."

"OECD İstanbul Merkezi, teşkilatın taşıdığı misyon bağlamında son derece önemli"

Avusturya'nın OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve OECD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Schnöll de konuşmasında, teşkilatın kendi ağını daha da genişleterek tüm uluslararası kamuoyunun faydasına sunduğunu dile getirdi.

Schnöll, "OECD, dünyaya açılarak ve ortaklarıyla taahhütlerini daha da ilerleterek ortak programlar ve BM, G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla stratejik öneme sahip bir şekilde daha önce görülmemiş sorunlarla karşılaşmış dünyaya katkılar sağlamayı hedeflemektedir." dedi.

Merkezin taşıdığı misyon bağlamında son derece önemli olduğunu kaydeden Schnöll, "Merkezin, OECD'nin ortak ülkelerle taahhütlerinin, hem de aynı zamanda kendi bölgesel programlarının uygulanmaya konulması noktasında etkisi olacaktır." diye konuştu.

Schnöll, OECD İstanbul Merkezinin, teşkilatın ana politikalarının bölgesel yayılımını ve eyleme dönüştürülebilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

OECD İstanbul Merkezi

İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

OECD İstanbul Merkezi, "rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme ile Kovid-19 salgını sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası" alanlarına odaklanarak bu konularda politikalar geliştirecek.

Söz konusu merkez, yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak paydaşlar arasında diyalog ortamı da sağlayacak.

OECD çalışmalarından Türkiye'nin yanı sıra başta Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanmasına imkan vermesi amaçlanan OECD İstanbul Merkezinde, Türkiye'den ve diğer ülkelerden uzmanlar birlikte çalışacak.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Avusturya, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OECD Genel Sekreteri Gurria, OECD İstanbul Merkezinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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