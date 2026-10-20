Oğlu ve eski eşi tutuklanan Sarıgül’den açıklama: Dekontlar sahte - Son Dakika
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Oğlu ve eski eşi tutuklanan Sarıgül’den açıklama: Dekontlar sahte

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Oğlu ve eski eşi tutuklanan Sarıgül’den açıklama: Dekontlar sahte
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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil'in cezaevine gönderilmesinin ardından devam eden soruşturmayla ilgili sessizliğini bozdu. İddiaların sahte dekontlar ve belgeler üzerinden ortaya atıldığını savunan Sarıgül, 100 Euro'luk bir dekontun 100 milyon Euro olarak değiştirildiğini öne sürdü. Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel’in tutuklanmasına da tepki göstererek yaşananları “çok büyük bir haksızlık” sözleriyle değerlendirdi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların sahte banka dekontları ve belgeler üzerinden oluşturulduğunu savundu. Oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil'in tutuklanmasının ardından bir açıklama daha yapan Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel’in tutuklanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, yaşananları “çok büyük bir haksızlık” olarak nitelendirdi.

“100 EURO'LUK DEKONT 100 MİLYON EURO OLARAK GÖSTERİLDİ"

Yaklaşık 50 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirten Sarıgül, ücretli çalışma, memurluk, ticaret, belediye başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerinde çeşitli görevler üstlendiğini ifade etti. Ticari faaliyetleri ve kamu görevleri sırasında denetlendiğini söyleyen Sarıgül, hakkında daha önce herhangi bir soruşturma bulunmadığını öne sürdü.

2023 seçimlerinin ardından milletvekili olarak mal beyanında bulunduğunu aktaran Sarıgül, hesabını veremeyeceği herhangi bir parasının olmadığını savundu.

Soruşturmanın temelini oluşturan iddialara da değinen Sarıgül, belgelerin sahte olduğunu ileri sürerek, “100 euro’luk bir dekont 100 milyon euro olarak değiştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Kurulduğu iddia edilen şirketlerin gerçekte kurulmadığını savunan Sarıgül, Türkiye’ye giren veya Türkiye’den çıkan herhangi bir para bulunmadığını iddia etti.

Oğlu ve eski eşi tutuklanan Sarıgül’den açıklama: Dekontlar sahte

“ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEDİK" 

Sarıgül, söz konusu kişilerle kendisi ve aile üyeleri arasındaki temasların resmiyete dönüşmeden sona erdirildiğini belirtti. Ortada kamu zararı veya iddia sahiplerinin uğradığı bir zarar olmadığını savunan Sarıgül, kendisine ve aile üyelerine e-posta ve WhatsApp üzerinden sahte belgeler gönderildiğini, ancak bu girişimlere boyun eğmediklerini öne sürdü.

Sarıgül’ün açıklamasına göre, iddia sahipleri daha sonra kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel ile iletişime geçti. Ağırel’in kendisine ulaştırılan iddia ve belgelerden şüphe duyduğunu ve bunları doğrulamaya çalıştığını belirten Sarıgül, söz konusu kişilerin ardından kendisi, aile üyeleri ve Ağırel hakkında şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Oğlu ve eski eşi tutuklanan Sarıgül’den açıklama: Dekontlar sahte

MURAT AĞIREL'İN TUTUKLANMASINA ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ 

Mustafa Sarıgül, Murat Ağırel’in kendilerine bilgi vererek onları koruduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ağırel’in yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için konuyla ilgili haber yapmadığını belirten Sarıgül, gazetecinin soruşturmaya dahil edilmesi ve tutuklanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Açıklamasının sonunda demokrasiye, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancını koruyacaklarını belirten Sarıgül, “Kazanan demokrasi olacak, kazanan adalet olacak, kazanan tüm Türkiye olacak” ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (6)

  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    ekremden alıştınız zaten bu komplo bu 100 euro 3 2 Yanıtla
  • ziya karakus ziya karakus:
    ateş yanmayan yede duman çıkmaz 3 0 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    öyle pazar pazar gezerek şu böyle bu böyle hadi bakalım kivir 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    senin herşeyin sahtede anlat anlat anlamadılar yada anlamamazlıktan geldiler 1 0 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    Asim AA kafamla 1 0 Yanıtla
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