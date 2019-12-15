Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler - Son Dakika

Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

6 saat önce

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.

Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler, System.String[]

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.


Servislerle okullarından alınarak projenin yürütüldüğü 81 vilayet ve ilçelerdeki sinemalara taşınan öğrencilerden büyük bir çoğunluğu ilk defa sinema izledi. Su ve mısır ikram edildiği sinemada, "Masal Şatosu" ve "Konuşan Hayvanlar" filmini izleyen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.


Bir günde yaklaşık 800 öğrenciyi sinemaya taşıdıklarını söyleyen Cine Golds Sinemaları Grup Başkanı ve ayı zamanda sinema sahipleri Yatırımcılar Derneği üyesi Bulut Balkis şunları söyledi:


" Türkiye'nin birçok şehrinde sinemalarımız bulunmakta. Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği 'Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor' projesinde bizde Cine Golds olarak Hakkari, Iğdır, Ağrı, Antalya, Çanakkale ve Isparta'da öğrencileri sinemaya taşıyoruz. Proje sayesinde binlerce öğrencinin ilk kez sinema ile tanıştığını gördük. Hepsinin yüzündeki o sevinç ifadesi adeta yüzlerine vuruyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Miraç Şahin adlı bir öğrencinin sinema çalışanlarına tandır ekmeği ve yoğurt hediye etmesi bizi çok duygulandırdı."


Öğretmenler ise özellikle kırsalda bu tarz sosyal faaliyetlerin öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.


Çocukların daha iyi yetişmesi, sosyal hayata daha aktif katılmaları ve sanat kültürünü aşılamak için 25 Kasım'da başlayan proje 20 Aralık'ta sona erecek. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş
Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:20 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
20:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Burada bir terör devleti kurma projesi... - Son Dakika
20:19 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
20:18 Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]