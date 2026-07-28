Öğrenciler ve veliler dikkat! Okul yönetlemiği sil baştan değişti - Son Dakika
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Öğrenciler ve veliler dikkat! Okul yönetlemiği sil baştan değişti

Öğrenciler ve veliler dikkat! Okul yönetlemiği sil baştan değişti
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğiyle okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Okul yönetimine güvenlik amacıyla arama yetkisi verilirken, kayıt, nakil, devamsızlık, seçmeli ders ve disiplin uygulamalarında da yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre okul güvenliği, kayıt işlemleri, seçmeli dersler ve devamsızlık gibi birçok alanda yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.

OKUL YÖNETİMİNE ARAMA YETKİSİ VERİLDİ

Yeni yönetmelik kapsamında okul içi güvenliği artırmayı hedefleyen bakanlık, muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul yönetimine arama yetkisi verdi. Buna göre okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında yetkililer tarafından aramalar yapılabilecek. Bu işlemler tamamen öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek gerçekleştirilecek ve yapılan her arama işlemi mutlaka tutanak altına alınacak.

RANDEVU İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Eğitim kurumlarındaki veli iletişim süreçleri de yeni bir düzene bağlandı. Çat kapı görüşme dönemini sona erdiren düzenlemeye göre velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı tüm görüşmeler, okulların resmi internet sitelerinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek.

ADRES DOĞRULAMA İSTENECEK

Öğrenci kayıt ve nakil süreçleri daha şeffaf bir yapıya kavuşturuldu. Temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre yapılacak olan yeni kayıtlarda, okul yönetimi gerekli gördüğü takdirde velilerden adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası talep edebilecek. 

NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayarak eğitim döneminin bitimine on beş iş günü kalana kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları veya iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre kısıtlaması uygulanmayacak. Yönetmeliğe eklenen yeni hükümlerle bazı istisnai durumlarda kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil işlemi yapılabileceği karara bağlandı. Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile sosyal koruma kanunları kapsamındaki çocuklar bu istisnadan doğrudan yararlanabilecek. Ayrıca kardeşlerin aynı okulda eğitim görebilmesine, çalışan anne veya babanın iş adresine göre nakil yapabilmesine ve ağır engelli yakınının tedavi gördüğü yerde eğitim alma zorunluluğuna ilişkin kolaylıklar da hayata geçirildi.

DEVAMSIZLIK ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNE BİLDİRİLECEK

Öğrencilerin devamsızlık takibi ve belge alma şartlarına yönelik de yeni yaptırımlar getirildi. Özürsüz devamsızlığı beş, on ve on beş güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla resmi bilgilendirmeler yapılacak. Özürsüz devamsızlık süresi yirmi gün ve üzerine çıkan öğrenciler, yıl sonunda sınıfı geçmeyi başarsalar dahi Teşekkür veya Takdir belgesi alamayacaklar.

SEÇMELİ DERS SÜRECİ

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilecek. Bu sürecin veli, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde, öğrenci ile birlikte yürütülmesi esas alınacak. Belirtilen yasal süre içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin programları doğrudan okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise ders yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihi yapma ve önceden yaptıkları tercihleri değiştirme hakkına sahip olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Öğrenciler ve veliler dikkat! Okul yönetlemiği sil baştan değişti - Son Dakika

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