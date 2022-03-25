Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis

25.03.2022 11:23
Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis

AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y. (40), daha önce 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bozulmasıyla yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y. (40), daha önce 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bozulmasıyla yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MESLEĞİNE SON VERİLDİ Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından idari soruşturma kapsamında, Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİSOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek, cezayı 12 aya çıkardı. Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp, 10 aya düşürerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.KARAR BOZULDUOrtaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup, alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu. Bunun üzerine Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak kararı bozdu.ÖĞRENCİSİNİ SUÇLADIOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Ali Rıza Y., "T.K. sigara içtim, diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım. Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84'üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum" dedi.   Mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.T.K.'nin ailesi de kararı az bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.

?


Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis
Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis
YORUMLAR
500
Bebeğine işkence yapan anneye 20 yıl hapis Bebeğine işkence yapan anneye 20 yıl hapis Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖZEL YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖZEL YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

milli eğitim bakanlığı, 14 Aralık, Aksaray, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:30:07. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement