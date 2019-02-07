Son Dakika Haberleri: Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Açıklaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Açıklaması

2 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Şubat 1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Açıklaması, System.String[]
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Şubat 1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Antep halkının düşmana karşı göğüs göğse çarpışarak ve dünyaya örnek bir kahramanlık sergilediğini altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, sergilenen savunma ve direniş, tarihimizde vatan, millet sevgisi ve hür yaşama aşkı ile yazılan bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Kılıç yayımladığı mesajında, "Vatan savunmasını her şeyden kutsal tutarak varını yoğunu harcayarak gözünü kırpmadan Antep şehrinin "Gazi"unvanını alışının 98. yılını idrak etmenin onuru içerisindeyiz. Antep halkı kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı tüm olumsuzluklara ve ihanete rağmen koruyarak tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Antepliler için Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri birer kahramanlık misali olarak alabilirler' övgüsüne mazhar olan Antepliler dün olduğu gibi bugünde tüm dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Memleketimizin her köşesinde Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve bu topraklar için kanını döken nice şehitlerimizin ve kahramanlarımızın anıları yatmaktadır. Bize düşen görev ise atalarımızın 6317 vatan evladını şehit vererek düşman güçlerinin ve işbirlikçilerinin amansız işgaline karşı verdiği mücadeleyi asla unutmadan bir ve beraber olarak, sarsılmadan, yıkılmadan ne pahasına olursa olsun ecdadımıza yakışır bireyler olmak ve nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

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