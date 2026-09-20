Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin? - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin?

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Edirne’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, konser esnasında beklenmedik bir gerginlik yaşadı. Şarkısını seslendirdiği sırada sahne önünden elinde sigarayla rahat tavırlarla geçen bir seyirciyi fark eden Koç, performansını yarıda keserek sert ifadelerle tepki gösterdi ve şahsın alandan çıkarılmasını istedi.

Edirne'de düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, performansı sırasında gergin anlar yaşadı. Konser esnasında sahne önünden ve protokol alanından elinde sigarayla geçen bir izleyiciyi fark eden Koç, şarkısını keserek duruma tepki gösterdi.

Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin?

"SÖNDÜR BAKAYIM SİGARAYI"

Sahne önünden rahat tavırlarla geçen izleyiciye seslenen Oğuzhan Koç, "Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım..." diyerek kişiyi durdurdu. Tepkisini sürdüren ünlü sanatçı, "Dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist... Söndür bakayım o sigarayı! Buranın ağası sen misin lan keko? Bana saygın yoksa protokole olsun. Kimin torpillisisin sen?" sözleriyle sert çıktı.

KONSER ALANINDAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ 

İzleyicinin saygısız tavırlarına sinirlenen Koç, "Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor" diyerek güvenlik görevlilerinin müdahale etmesini ve şahsın alandan çıkarılmasını istedi. Yaşanan gerginliğin ardından şarkılarına devam eden Koç, seyircilere dönerek "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" değerlendirmesinde bulundu. O anlar festival alanındakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Oğuzhan KoçFestivalMagazinEdirneSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ares se ares se:
    senin isin degil o 6 4 Yanıtla
  • Bayram Cevik Bayram Cevik:
    Helal olsun sigara öyle her yerde içilmemeli sağlık ve özendiricilik açısından sakıncalı herkese de böyle davranılmalı ünlü ünsüz farketmeksizn 1 1 Yanıtla
  • Sener Senol Sener Senol:
    Bu kim tanıyan varmi 0 0 Yanıtla
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