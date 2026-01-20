Okan Buruk\'tan Atletico Madrid Maçı Öncesi Açıklamalar

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girebilmek için önemli karşılaşma. Bu karşılaşma 'artık varız' diyebileceğimiz bir maç. Onun yanında bu tür önemli takımlara karşı iç sahada oynadığımız maçlar uzun yıllardır tarihimizde akılda kalan maçlar olarak zihnimizde kaldı. O yüzden hepimizi için büyük şans" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7'nci haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk karşılaşmanın öneminden bahsederek başladığı konuşmasında, "İspanya'da yaşanan tren kazasında ölen 40 kişi için başsağlığı diliyorum. Dünyanın en büyük taraftar grubu olan Ultraslan'ında 25'inci yılını kutluyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda takımının yanındalar. 25'inci yılını kutlayarak nice başarılar yaşamayı diliyorum. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girebilmek için önemli karşılaşma. Bu karşılaşma 'artık varız' diyebileceğimiz bir maç. Onun yanında bu tür önemli takımlara karşı iç sahada oynadığımız maçlar uzun yıllardır tarihimizde akılda kalan maçlar olarak zihnimizde kaldı. O yüzden hepimizi için büyük şans. Galatasaray takımı için, taraftar için, benim için bu maçı yaşamak ileride bakınca 'Galatasaray takımı bir Atletico maçı oynanmıştı' dedirtmek için büyük şans. En iyisini yapacağız. Karşımızda form durumu yüksek bir takım var. 15 senedir takımın başında olan teknik direktörleri var. Her sene farklı oyunlar ve farklı oyuncular hep rakibi zorlayan iddialı ve kazanmaya odaklı takım var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum" ifadelerine yer verdi.

'SİNGO BU MAÇ BİZİMLE OLMAYACAK'

Kadrodaki son durumla ilgili de bilgi veren Buruk, takımda yaşanan gelişmelerin kendileri adına moral olduğunu belirterek "Osimhen dün kadroya katıldı. Bizimle antrenmana çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte konsantrasyonunu gösterdi. Onun yanında Jakobs sabaha karşı burada olacak. Yarın kadroda olacak. Sara bugün antrenmana çıkıp kendini deneyecek. Singo bu maçta bizimle olmayacak. Arda'nın sakatlığı var. Onun dışında kadromuz genişledi. Bu bizim için moral oldu" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'IN BAŞARISINA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'

Takım üzerindeki beklentilere de değinen Okan Buruk, birlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

"1'incisi benim 4'üncü senem teknik direktör olarak. Daha önce futbolcu olarak, ondan öncesinde de taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. Son 25-30 yıla baktığımızda Galatasaray çok başarılı dönemler geçirdi. 3 senedir de şampiyon oluyoruz. Beklentiler çok yüksek bizden. Bizde bu beklentilere cevap vermek istiyoruz. Doğrularımız, yanlışlarımız var. Bunu kabul ediyorum. Bazen hata yaparız. Bu benim içinde oyuncular içinde geçerli. Her şeyimizi verdiğimizden emin olun. Vermeye de devam edeceğiz. Bu dönemde taraftarımızın başını hiç yere eğdirmedik. Bu dönem daha çok birlikte olmamız gereken dönem. Son 3 yılın şampiyonuyuz. Saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de bakmamız gerekiyor. Burada da bizim sadece Galatasaray'ın başarısına odaklanmamız gerekiyor. Transferlere çok odaklandık ama saha içinde konsantrasyonu kaybettiğimizi düşünüyorum. Elbette transfer olacak. Her dakika oyuncularımıza destek olalım. Maça kötü başlayabilirsiniz ilerleyen zamanda iyi oyun ortaya koyabilirsiniz. Maça iyi başlayıp sonra durabilirsiniz. Her zaman Galatasaray taraftarı oyuncuların performansını güçlendirmiştir. Bu anlamda da yarın nasıl bir atmosfer, nasıl bir takım olduğumuz gösterme günü."

'BİREYSEL YETENEKLER ÖNE ÇIKACAK'

Rakip Atletico Madrid'i de değerlendiren Buruk, "Bir kere rakibimizin son maçlarının son bölümünde yüksek pres yapan ve adam adama baskıları iyi yapan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını kullanmak için analizlerimizi yapacağız. Bireysel yetenek ve kalite özellikle hücum oyuncuların bireysel yeteneklerini sergileyeceği bir oyunda rakibimizin Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediğini söyleyebilirim. Bu aslında Atletico takımı için çok yüksek. Savunmayı iyi yapan ve kompakt oynayan takım için maç başına 2 gol yediler. Top bizdeyken ve rakipteyken neler yapacağımız üzerine oyunumuzu kurduk. Her şeyin ötesinde yarın bireysel yetenekler öne çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

'HERKES ÇOK HAZIR'

Karşılaşmanın mental boyutuna da değinen Buruk, takımının hazır olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Bazı maçlar vardır aslında belki teknik direktörün ve ekibin o takımı psikolojik anlamda hiç hazırlamasına gerek kalmaz. Atletico maçı bunlardan biri. Antrenman yapacaksınız, taktiksel olarak hazırlıklarınızı yapacaksınız, analizinizi yapacaksınız, oyunculara atlatacaksınız ama böyle bir şans takımın eline gelince Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp mental olarak hazırlanmayan bir oyuncu takımımda görmüyorum. Herkes çok hazır. Dün yaptığımız çalışmada bunu gösterdiler. Beni mutlu eden antrenman oldu. Bugünde hazırlıklarımız yapıp yarına hazırlanacağız. Taraftar bu maçalara zaten hep hazır. O atmosferi yaratacaklardır. Buraya gelen rakip oyuncularda ortamdan çok etkileniyor. Ben her türlü bu maça hazır olduğumuzu düşünüyorum."

'OYUNU DOĞRU YÖNETMEMİZ GEREKİYOR'

Fiziksel dayanıklılık ve maç temposuna da değinen deneyimli teknik adam, "Rakibimiz 3 gün önce oynadı. Maçın ardından bazı oyuncularını dinlendirdi ama fiziksel olarak liglerinin en çok koşan takımı. Özellikle birebir savunmaları oyunda o konsantrasyonu bozmadan yapıyorlar. Biz ise 1'incisi Türkiye Ligi'nden geliyoruz. Bizim ligimizde topun oyunda kalma süresi çok düşük. Şampiyonlar Ligi'yle 10 dakika fark var. Ama Şampiyonlar Ligi maçlarında Liverpool maçında o dinamizm ve maçı doğru yönetmeyi gösterdik. Oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Tabi kulübeden gelen oyuncu sayısı arttı. Bu da avantajımız olacak. 90 dakikada şuna hep inanıyorum; yorgunluk olabilir ama bu oyuncular bazen 120 dakika oynayabiliyor. Bu da psikolojiyi doğru yönetmekle alakalı. Gücümüzü oyun içerisindeki her şeyi yönetirsek rakiple başa çıkabiliriz" açıklamasını yaptı.

'UĞURCAN BUGÜN ANTRENMANDA OLACAK'

Buruk ayrıca, "Uğurcan bugün antrenmanda olacak. Dün bir hastalığı vardı. Singo ile ilgili durumu da açıklayacağız. Dünyada tek sakatlanan oyuncu Singo değil. O da çok çalışıyor istiyor. İnsanlığının takımdaşlığının yanında iyi de bir oyuncu. İnşallah sakatlığı atlatacak" ifadelerini kullandı.