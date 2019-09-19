Oktay: doğu akdeniz'de, barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz

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Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi

Asansörde ölü bulunan model Thitim Bell Noraphanpiphat'ın ölümüyle ilgili sır detay ortaya çıktı

Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var