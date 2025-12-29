Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı - Son Dakika
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

29.12.2025 11:19  Güncelleme: 11:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir baba, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Okula gelen polis, olaya müdahale etti. Olay, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı.

ÖFKELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    babayı gözaltına almışlar. şimdi kızın babası içeride oğlan rahat rahat rahatsız edebilir. sizin sisteminiz batsın 177 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iyi yapmis demkki hic korkusuzca rahatsiz etmis olmaliki baba devreye girmiş 107 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bunu devlet yapsa idi babanın bu duruma düşmesine gerek kalmazdı..gidip söylüyorsun doğru dürüst önleyici bir etki yapılmıyor. 101 0 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek Nurettin Akyurek:
    Tüh Vursaydın 62 2 Yanıtla
  • Yunus Coskun Yunus Coskun:
    Aynısını benim kızıma yapsa önce konuşurum bir daha yapma diye baktım anlamıyor polise şikayet ederim baktım oda olmuyor o zaman böyle ulu orta işimi halletmem sessiz sedasız gereken yapılır. 39 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
