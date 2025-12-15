Öğrenciyi yere savuran okul müdürü hakkında karar verildi - Son Dakika
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü hakkında karar verildi

Öğrenciyi yere savuran okul müdürü hakkında karar verildi
15.12.2025 23:32  Güncelleme: 09:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayrak töreninde bir öğrenciyi itekleyerek darbeden okul müdürü, cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan müdürün tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran okul müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç. hakkında karar verildi.

CEP TELEFONUNA SANİYE SANİYE YANSIDI

12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir" denildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Okul müdürü Mustafa Ç., cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

