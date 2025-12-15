İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu - Son Dakika
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
15.12.2025 14:30  Güncelleme: 14:45
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
Bursa'da bir ortaokulun müdürü, bayrak töreni için sıraya geçen öğrencilerden birini yanına çağırarak yakasından tutup yere savurdu. 11 yaşındaki öğrenci geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, 12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

CEP TELEFONUNA SANİYE SANİYE YANSIDI

Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
Kaynak: DHA

İnceleme, Şiddet, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Pislik herif. Daha çocuk bunlar öğretmen olmadan önce pisikyatiris e gorunmeli 36 12 Yanıtla
  • ahmet şahin ahmet şahin:
    .....çocuğu md. çalıntı sorularla mı müdür olmuş 18 10 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    bunların kökünü kazımak lazım) yalaqa tayfası sizi!! 13 8 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Ne şikayeti adamı bulacan hesabını soracaksın sanki ceza verecekkler 10 7 Yanıtla
  • Sa198542 Sa198542:
    Arkadaş ne günlere kaldık? öğretmeni zorlayan öğrenciler, öğrencileri zorbalayan öğretmenler 10 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
