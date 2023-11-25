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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Bakan Tekin, farklı coğrafi koşullara uygun olarak illere göre ara tatil zamanlarının revize edilebileceğini kaydetti.

25.11.2023 - 13:45,  Güncelleme: 13:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, farklı coğrafi koşullara uygun olarak illere göre ara tatil zamanlarının revize edilebileceğini kaydetti.

ANKET ÇALIŞMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.

İLLERE GÖRE ARA TATİL MESAJI

İllere göre ara tatil uygulamasının hayata geçebileceğini ifade eden Bakan Tekin, "Benim kişisel olarak görüşüm şu, böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak... Türkiye, coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz" dedi.

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞİYOR

Açıklamasının devamında ikinci dönemdeki ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştiğine vurgu yapan Bakan Tekin, "Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Bakanlık yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, ara tatil takvimde belirtildiği gibi 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, resmi Ramazan Bayramı tatiliyle birleşmiş olacak. Bu süre zarfında öğretmenler, ara tatil süresince idari izinli kabul edilecek.

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Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu - Son Dakika
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