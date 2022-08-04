ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Atandı - Son Dakika
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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Atandı

04.08.2022 08:32
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve dört üniversiteye yeni rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve dört üniversiteye yeni rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Ersoy, 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yaptı; 2020'den bu yana ise aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz  günü yapılan KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) 2 Ağustos günü inceleme talimatı vermişti. Ardından ÖSYM Başkanı'nı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile görevden alınmıştı.

DDK'nın incelemeleri kapsamında, dün (3 Ağustos) Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve YÖK tarafından inceleme başlatıldığına dair duyuru yayınlanmıştı.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine akşam saatlerinde soruşturma başlatmış ve bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim 'deki iki adrese operasyon düzenlemişti.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Nuri Aydın atanırken; Düzce Üniversitesi'nde Rektör Vekilliği yapan Prof. Dr. İlhan Genç'in yerine 2019 yılından itibariyle Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Nedim Sözbir atandı.

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğüne ise; Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan görevden alınırken, yerine 2021 yılından itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ)  ARI Teknokent'in Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 2021 Ağustos'ta İTÜ Rektör Yardımcılığına göreve getirilen Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Atandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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