Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak - Son Dakika

Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak

17.10.2020 14:59
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak, System.String[]

ORDU'da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), hayatının anlatıldığı kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar'ın tedavisi için satışa sunuldu.

ORDU'da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), hayatının anlatıldığı kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar'ın tedavisi için satışa sunuldu. 'Demir Adam' lakaplı küçük çocuğun annesi Ezgi Bayraktar, oğlunun tedavisi için yaklaşık 6 ay kaldığını belirterek, "Umarım Demir Ali başaracak ve Ceren de yukarıdan bizi mutlulukla izleyecek" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

YAŞAM ÖYKÜSÜ KİTAP OLDUGenç yaşta cinayete kurban giden Ceren'in 20 yıllık yaşam öyküsü kitap oldu. Ordulu Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, 'Ceren Balerinin Çığlığı' adını verdiği 224 sayfalık kitap yazdı. Ceren'in hayatını anlatan kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar için satışa sunuldu. Demir Ali'ye bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti, sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kitabın gelirinin yarısı, Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali'nin yaşam mücadelesi için başlatılan kampanyaya aktarılacak. Gelirin kalan kısmı Ceren Özdemir adı altında oluşturulan fona bağışlanacak.'CEREN'İN KAYBI BENİ ÇOK ETKİLEDİ'Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, Ceren'in cinayete kurban gitmesinin tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattığını söyledi. Kitabın üzerine 10 ay çalışma yaptığını ifade eden Şimşek, "Sanat aşkıyla dolu, daha 20 yaşında balerinin vahşi bir cinayete gitmesini gerçekten anlamak mümkün değil. Üstelik, bir psikopat tarafından hiç uğruna. Ceren'in kaybı beni çok etkiledi. Onun üzerine 5 tane köşe yazısı yazdım. Sonra bir öykü olabilir mi diye düşündüm. Araştırdığımda bu konun çok derin bir konu olduğunu gördüm. Bu kitap olabilir diye düşündüm. 10 aydır kitap üzerinde çalışıyordum ve kitabımı tamamladım. Kitap bittiğinde başka bir hayata tutunma mücadelesi başladı. O mücadeleyi veren de Demir Ali'ydi. O da Ordulu ve daha 1,5 yaşında SMA hastası bir çocuğumuz. Bu kitabın gelirinin yarısını Demir Ali için başlatılan kampanyaya bağışlamayı düşünüyorum. Diğer yarısını ise Ceren ile ilgili bir fona aktarmayı düşünüyorum" dedi.'DEMİR ALİ'Yİ YAŞATABİLİRİZ'Demir Ali için kitaplarını imzalamaya başladığını aktaran Şimşek, "Demir Ali'yi biz yaşatabiliriz. Çünkü bizim çocuğumuz ve buna gücümüz var. Eğer hep beraber el ele verirsek toplumsal sorumluluğumuzu üstlenirsek, Demir Ali'nin kampanyası başarıya ulaşabilir. Demir Ali belki de önümüzdeki baharda kırlarda kelebeklerin peşinden koşabilecek neşeli bir çocuk haline gelebilir. Bu bizim elimizde. Koca denizler, damlaların birleşmesiyle oluşuyor. Biz Demir Ali'nin hayatta kalmasına katkı yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.'DEMİR ALİ BAŞARACAK VE CEREN MUTLULUKLA İZLEYECEK'Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar ise, oğlu ile Ceren Özdemir'in hayatının kesişmesinden mutlu olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Bugün Demir Ali'mizin hayatı, Ceren'in hayatıyla keşişti. Biz Ceren vefat ettiğinde gerçekten çok üzülmüştük, çok ağlamıştık. Bütün Ordu tek yürek olmuştu. Şimdi Demir Ali'nin kampanyası için de herkes mücadele içerisinde ve tek yürek oldu. Ben Ceren ile Demir Ali'nin hayatının kesişmesinden çok mutlu oldum. Bu kitabın gelirinin yarısı Demir Ali'nin tedavisi bağışlanacak. Umarım Demir Ali başaracak ve Ceren de yukarıdan bizi mutlulukla izleyecek" dedi.VATANDAŞLAR KİTABA İLGİ GÖSTERDİKampanyaya destek olmak için kitap alan Selahattin Tunç, Demir Ali'nin tedavisine destek olmak istediğini söyledi. Tunç, "Yeğenim dün internette yazmıştı. Zaten bizim aklımızda bu vardı. Kampanyanın içerisinde Ceren de olunca, ikisi daha iyi oldu. Demir Ali'ye bu yardımı yapmak lazım" şeklinde konuştu.

Gülay İmamoğlu ise, "Böyle bir kampanyaya destek olduğum için çok mutluyum. Kalbimiz Ceren'le, yüreğimiz Demir Ali'yle atıyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisi için gereken para toplanır ve sağlığına kavuşur. Halkımıza bu konuda güveniyorum. Çünkü duyarlı bir topluma sahibiz" açıklamasında bulundu.


Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak
Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak - Son Dakika

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