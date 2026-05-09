Olimpik Atlet Pınar Saka: Herkesin Survivor’a gitmesinin bir sebebi var

Survivor yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren olimpik atlet Pınar Saka, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar’ın sorularını yanıtladı. Hem yarışma sürecine hem de yarışma sonrası gündeme gelen tartışmalara ilişkin konuşan Saka, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“SURVIVOR PSİKOLOJİK BİR YARIŞMA”

Survivor deneyimine ilişkin konuşan Saka, yarışmanın fiziksel olduğu kadar mental açıdan da zorlayıcı olduğunu vurgulayarak, “Survivor psikolojik bir yarışma” dedi. Son katıldığı sezonda 4 ay kaldığını söyleyen Saka, sürecin düşündüğünden daha yıpratıcı olduğunu ifade etti.

“ALEYNA HAKKINDAKİ SÖZLERİM YENİ DEĞİL”

Gündeme gelen polemiklerle ilgili konuşan Saka, “ Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili 2 yıl önce söylediklerim yeniymiş gibi servis edildi” ifadelerini kullandı. Yarışmanın farklı konularla gündeme gelmesini istemediğini belirterek, “Survivor yarışması keşke bu konularla anılmasa” dedi.

“BANA BULAŞIRLARSA 10 KATIYLA GELİRİM”

Kendisine yönelik eleştiriler karşısında sessiz kalmadığını belirten Saka, “Benim üstüme geldikleri zaman ben oturup ağlamıyorum” ifadelerini kullandı. Ardından daha net bir mesaj vererek, “Hiç kimseye bulaşmam ama bana bulaşırlarsa 10 katıyla gelirim” dedi.

“ALEYNA ÇIKARI İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİRİ”

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Saka, “Aleyna Kalaycıoğlu çıkarı için her şeyi yapabilecek biri” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada da dikkat çekti.

“SURVIVOR’DA İLİŞKİLER YAŞANDI”

Yarışma kulislerine dair de konuşan Saka, “Survivor’da ilişkiler yaşandı” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ayrıca, “Yuva yıkmak aşık olmakla açıklanabilecek bir şey değil” sözleriyle de gündem yaratacak ifadeler kullandı.

“KİMSENİN BENİMLE ADININ ANILMASINI İSTEMİYORUM”

Özel hayatı ve adı etrafında çıkan iddialara ilişkin konuşan Saka, “Kimsenin benimle adının anılmasını istemiyorum” dedi. Yarışma sonrası gündemde gördüğü bazı gelişmeler karşısında şaşırdığını belirterek, “2024 yılında Survivor’dan döndüğümde şok oldum” ifadelerini kullandı.