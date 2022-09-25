Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , Macaristan 'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar yaptı.

Kaynak: AA

Macaristan, Taha Akgül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli güreşçi Taha Akgül dünyaevine girdi - Son Dakika

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