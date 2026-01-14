Ölüme Neden Olan Sürücüye Ceza İndirimi - Son Dakika
Ölüme Neden Olan Sürücüye Ceza İndirimi

14.01.2026 11:41
Türkay Pala'nın, kazada İsmet Güzelküçük'ün ölümüne neden olduğu olayda cezası 6 yıl 3 aya düşürüldü.

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobili ile İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına çarpıp, ölümüne neden olan ve 17,5 yıl hapse mahkum edilen Türkay Pala'nın cezası, istinafta düşürüldü. Sanığın bu kez indirimli 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldığı cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanığın 'olursa olsun' kastı ile hareket ettiğine dair somut bulgular bulunmadığı, bu nedenle de olayın olası kastla ile nitelendirilmesinin mümkün olmadığına kanaat getirildi.

Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat 2021'de Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda; Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Türkay Pala hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanık Pala'nın 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi. 8 Ekim 2021'de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada, Türkay Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

REÇETESİZ KULLANIMI EĞLENCE AMAÇLI

Yargılama sürecinde Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin, tedavi için kullandığı ilaçlar olduğu yönünde savunma yaptı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıda; Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin, suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amaçlı olarak sadece ilgili uzman hekim tarafından yeşil reçeteye bağlı olarak yazılabildiği, bunun haricindeki reçetesiz kullanımların keyif alma, eğlence, uyuşturucu olarak değerlendirildiğine dair yazı dosyaya geldi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada Türkay Pala, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastın yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması nedeniyle indirim uygulandı ve cezası 17,5 yıla indirildi.

İSTİNAFTA CEZA DEĞİŞTİ

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve sanığın Ceza Dairesi'nde yargılanmasına hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını kaldıran Ceza Dairesi, sanığa, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken; sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle oy çokluğu ile indirim uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 ay hapse çevirdi. Sanık Pala'nın ehliyeti ise 2,5 yıl süreyle geri alındı.

CEZANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. Kararda; ilk derece mahkemesinin sanığa olası kast ile öldürme suçundan ceza verdiği, söz konusu olayda sanığın sonucu öngörmesi halinde istemediği belirtildi. Olayda, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanığın azami hız sınırının iki katını aşarak kazaya sebebiyet verebileceğini objektif olarak öngördüğü halde, araç kullanmadaki becerisine güvenerek, neticenin meydana gelmeyeceğine inanarak, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAREKET ETMİŞ'

Bu sebeplerden ötürü sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği belirtildi. Kararda; sanığın 'olursa olsun' kastı ile hareket ettiğine dair somut bulgular bulunmadığı, bu nedenle de olayın olası kastla ile nitelendirilmesinin mümkün olmadığına kanaat getirildi. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerinin lehine indirim olarak kabul edildiği, bir hakim üyenin ise bu karara karşı oy verdiği gerekçeli kararda yer aldı.

'PİŞMANLIK GÖSTERDİĞİNE DAİR BİR SÖZ SÖYLEMEDİ'

İndirim kararına karşı oy veren üye hakimin şerhi de gerekçeli kararda yer buldu. Üye hakim, sanığın olayı sağlık ve kolluk birimlerine bildirmediği, çoğunluk görüşünün aksine sanığın yargılamanın hiçbir aşamasında pişmanlığını açıkça beyan etmediğine kanaat getirdi. Karşı oyda sanığın yaşanan olayda hiçbir şekilde kusurlu olduğunu kabul etmeyen, aksine ölenin suç da sayılan kusurlu hareketleri ile olaya sebebiyet verdiğine inanan ve bunu iddia eden sanığın olay sonrası pişmanlık gösterdiğine dair bir söz söylememesi ve bu yönde bir davranış göstermemesine vurgu yapıldı.

'ÖLENİN YAKINLARI İLE İLETİŞİME GEÇMEDİ'

Bunların yanı sıra sanığın ölenin yakınları ile iletişime geçmeyip empati yapmaması, olay ve sonrasında yaşananların sadece kendisinin şahsi ve ekonomik durumunda meydana getirdiği olumsuzluklara hayıflandığı karşı oyun gerekçelerinde yer buldu. Sanığın, ölenin yakınları ile iletişime geçmediği, yargılama sırasında mağdur avukatlarının bu konuyu ısrarla dile getirmelerinin ardından başsağlığı dilediğini göz önüne alan üye hakim, lehe indirim yapılmasına karşı oy kullandı.

Kaynak: DHA

