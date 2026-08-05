Ömer Çelik’ten Dervişoğlu’nun ‘ihanet’ çıkışına sert yanıt: Vizyonsuzluk

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Burada Terörsüz Türkiye süreci ve Çerçeve Yasa hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, “İhanet yasası” çıkışına da yanıt verdi.

"BU SİYASET DEĞİLDİR”

Ömer Çelik, devletin hukuk prensipleri içerisinde hareket ettiklerini ve devletin hukuk mekanizması içerisinde konuştuklarını ifade ederek, sürecin eleştirilebileceğine veya sürece karşı olunabileceğine vurgu yaparak Dervişoğlu’nun “ihanet” çıkışının, siyaset çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

“YAN YANA GELECEKLERİ TEK KELİME ‘VATANSEVERLİK’TİR”

Çelik, Müsavat Dervişoğlu’nun kullandığı “ihanet” kelimesinin, asla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana getirilemeyeceklerini, Erdoğan ile Bahçeli’nin sadece “vatanseverlik” kelimesiyle yan yana getirilebileceklerini vurguladı.

“BÖYLE BİR CÜMLE KURUYORSANIZ PARLAMENTO NİYE VAR?”

Ömer Çelik, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin hukuk mekanizması içinde konuşuyoruz. Birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ‘ihanet’ demek siyaset değildir. Eğer böyle bir cümle kuruyorsanız parlamento niye var.

Biz bunlardan “Şu şekilde yapılması gerekir, bu şekilde olmalı” gibi bir vizyon görmedik. Zaten siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde söylemleri agresifleşir. Burada siz ‘bir ihanet’ dediğiniz zaman bu cümlelerle konuşanların Türkiye’de neler yaptıkları bellidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, ‘ihanet’ kelimesiyle asla yan yana gelmez. Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli’nin yan yana geleceği tek kelime vatanseverliktir.”