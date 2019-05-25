Son Dakika Haberleri: Önce sahada sonra pistte oynadılar

Önce sahada sonra pistte oynadılar

2 saat önce

Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Ergene Velimeşsporlu futbolcular şampiyonluğu köy meydanında kolbastı ve erik dalı oynayarak kutladı.

Önce sahada sonra pistte oynadılar, System.String[]
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Ergene Velimeşsporlu futbolcular şampiyonluğu köy meydanında kolbastı ve erik dalı oynayarak kutladı. Önce sahada oynayan futbolcular şampiyonluk kupası ile birlikte pistte de oynadı.

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup finalinde Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geldiği Nevşehir Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçen ve Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselen Ergene Velimeşsporlu futbolcular Velimeşe'ye dönüşlerinde havai fişek gösterileri eşliğinde karşılandı. Final maçında sahada hünerlerini sergileyen futbolcular bu kez kendilerini piste atıp çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek şampiyonluğu kutladı.

Nevşehir Belediyespor ile Kocaeli'nde oynadıkları maçın dönüşü Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki tesislere gelen Ergene Velimeşespor takım otobüsü köy meydanında mavi beyazlı renklere gönül veren taraftarlarca karşılandı.

Havai fişekler ve sevgi gösterileri arasında karşılanan şampiyon takımın futbolcuları alkışlar eşliğinde otobüsten inerek şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Sürekli sahada futbol oynayan ve taraftarların seyrettiği Ergene Velimeşesporlu futbolcular bu çalan müzik eşliğinde Ankara havası ve Trabzon kolbastısı oynadı. Şampiyonluğun coşkusunu yaşayan taraftar ve futbolcular gece boyunca eğlendi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:12 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce sahada sonra pistte oynadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]