Son Dakika Haberleri: Öncü Spor Oyunları Başladı

Öncü Spor Oyunları Başladı

58 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları (Öncü Spor Oyunları), masa tenisi müsabakalarıyla başladı.

Öncü Spor Oyunları Başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları (Öncü Spor Oyunları), masa tenisi müsabakalarıyla başladı.

Bahçelievler Koca Yusuf Spor Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile çeşitli okulların müdürleri katıldı.

Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, İstanbul genelinde büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni nesilleri sporla ve kadim değerlerle buluşturma amacında olduklarını vurgulayan Kurt, önümüzdeki dönemde bu organizasyonu Türkiye genelinde yapacaklarını ifade etti.

Amaçlarının okullarda spor kültürünü geliştirmek ve sporun yaygınlaşması olduğunu belirten Kurt, yoğun emeklerin karşılığını öğrencilere sporu sevdirerek alacaklarını kaydetti.

İstanbul genelinden okulların katıldığı turnuvalara yoğun katılım sağlanırken, oyunlarda yaklaşık 15 bin sporcunun yarışması bekleniyor. 12 branşta yapılacak müsabakalar 28 Mart'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 23:43:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öncü Spor Oyunları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]