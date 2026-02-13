Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.
Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi. Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:
