Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 16 GÖZALTI

Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi. Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serpil Cansız

İŞTE OPERASYONDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:

AZRANUR AY VANDAN

EBRU ARMAN (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

MELTEM BAKIR

GİZEM AVCI

YAĞMUR ŞİMŞEK

ÖZNUR GÜVEN

CANSU BADE TAŞ

KÜBRA YURDAKUL

ARZU YILMAZ

CEYDA ERSOY (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

DERİN GÜR

DİLBER DOĞAN

EDA ALBOYA (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

EME NUR SÜDER

KADRİYE DEĞİRMENCİ

LİNA SU ÖZGEN

YAPRAK MERİÇ YÜCEL

NİSANUR KAVAK

TUĞÇE CANSU PARLAK

TÜLİN ARIKOĞLU

ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)

GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)

MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)

BURÇİN EROL (Yurt dışı)

SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)

