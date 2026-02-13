Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Haberin Videosunu İzleyin
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
13.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Haber Videosu

Müstehcen paylaşımlar yapan Onlyfans içerik üreticilerine müstehcenlik ve suç gelirlerinin aklanması nedniyle 8 ilde operasyon düzenlendi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise başka bir soruşturmadan tutuklu bulunduğu belirlendi. 300 milyon liralık operasyonda adı geçen tüm şüphelilerin isimleri belli oldu. İşte o isimler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 16 GÖZALTI

Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi. Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Serpil Cansız

İŞTE OPERASYONDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:

  • AZRANUR AY VANDAN
  • EBRU ARMAN (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
  • MELTEM BAKIR
  • GİZEM AVCI
  • YAĞMUR ŞİMŞEK
  • ÖZNUR GÜVEN
  • CANSU BADE TAŞ
  • KÜBRA YURDAKUL
  • ARZU YILMAZ
  • CEYDA ERSOY (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
  • DERİN GÜR
  • DİLBER DOĞAN
  • EDA ALBOYA (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
  • EME NUR SÜDER
  • KADRİYE DEĞİRMENCİ
  • LİNA SU ÖZGEN
  • YAPRAK MERİÇ YÜCEL
  • NİSANUR KAVAK
  • TUĞÇE CANSU PARLAK
  • TÜLİN ARIKOĞLU
  • ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)
  • GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)
  • MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)
  • BURÇİN EROL (Yurt dışı)
  • SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Zeynep Alkan
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Burçin Erol

Operasyon, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ülke bitik Adalet yok oldu gündem değişimi yemiyor halk gerçi bademler herşeyi yer 31 23 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    bademlendinmi? kast ettiğin deist ateist gurupta olur o nuda uzaklarda arama etrafına bak mitinglerde görürsün o tipler kimin peşinde 17 11
    Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    bittik tükendik yok olduk ama kuyumcudan gram almak için yarım saat sıra bekledim 8 4
    Oguzz Oguz Oguzz Oguz:
    Malzaymır olmuş bu 6 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Nedim neden gram aldın ki madem süper kilo işi alaydın. gram için sıra mi bekledin 1 1
    Ercan Ercüment Ercan Ercüment:
    Bunun adaletle ne alakası var. Hepsi müstehcen videolar yayinliyor 1 0
    Alper Elma Alper Elma:
    bademler senimi parmakladi 0 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    boş muhabbet 5 7 Yanıtla
  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    hepsi de Bayan isimleri vay be ?? 6 0 Yanıtla
    00349200 00349200:
    dünya kadar malın olacağına bir fındığın olsun demişler 1 1
  • Çetin Yilmaz Çetin Yilmaz:
    Hülya Avşar da destek vermişti O da tutuklanmalı 0 1 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    neden Çeri 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Muazzez Ersoy’dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan’a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı
Rıza Kayaalp tarih verdi: Tam da doğum günümde Rıza Kayaalp tarih verdi: Tam da doğum günümde
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün 4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:33:33. #7.11#
SON DAKİKA: Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.