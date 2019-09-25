ORAN'dan mesleki eğitim projelerine 9 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2019 yılı mali destek programında toplam bütçenin 9 milyon lira olduğunu, bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası'ndaki (KTO) Konferans Salonu'nda mali destek programı bilgilendirme toplantısında konuşan Kilci, ajansın 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek, 8 fizibilite veya doğrudan destek, 8 teknik destek programı ile Kayseri için 2 güdümlü proje mali destek programlarını uygulandığını aktardı.

Bu desteklerde 3 bine yakın başvuru aldıklarını anlatan Kilci, bu programların kentlerin proje kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Başvurulardan 748'inin mali destek almaya hak kazandığını belirten Kilci, şöyle konuştu:

"Kayseri, Yozgat ve Sivas için 275 milyon TL tutarında bir yatırım, ajansın vermiş olduğu 141 milyon TL hibe ile hayata geçmiş oldu. Kayseri de ajansımızdan 60 milyon TL gibi bir destek aldı. Bu destekle toplamda Kayseri'de 141 proje faydalanmış oldu. Aslında ülkemizin mesleki eğitim ortalamasına bakıldığı zaman nicelik bakımından OECD ülkeleri sıralamasında üst sıradayız. OECD ortalaması ortaöğretimde mesleki eğitimde öğrenci sayısı yüzde 42, Türkiye'de ise bu oran yüzde 50. Almanya'da bile bu oran yüzde 34. Mesleki eğitimin nitelik olarak da artırılmasına yönelik son yıllarda önemli çalışmalar var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı başında mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için bir işbirliği mutabakatı imzaladılar. Bu kapsamda bizlere kalkınma ajansları olarak düşen çeşitli görevler var. 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programında toplam bütçe 9 milyon TL. Bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü programda eğer bir meslek eğitim kurumu başvuru sahibiyse mecburen meslek çatı kuruluşunu destek almak zorunda, ayrıca mecburen bir özel sektör firmasını da iştirakçi olarak almak zorunda kalacak. Bu işbirliğinin ortaya çıktığını görmek istiyoruz. Sizlerden kaliteli çılgın projeler bekliyoruz, öyle standart projeler istemiyoruz."

"Bu destek ara eleman ihtiyacına katkı sağlayacak"

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da bu program sayesinde kurumların alt yapılarını daha da sağlamlaştıracağını belirtti.

Mesleki eğitimin önemine değinen Gülsoy, "Mesleki eğitim kişiye yetkinlik kazandırırken işveren için de kaliteli üretimi sağlamaktadır. Bizlerin işveren olarak 'Ne iş olsa yaparız' diyene değil, 'şu işte ustayım' diyene ihtiyacımız var. Kaliteli işin birinci şartı işi ehline yaptırmaktır. 9 milyon TL bütçe, ara eleman ihtiyacına katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizdeki genç işsizliğin alta çekilmesine katkı verecektir." diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesleki eğitimin önemine ve meslek yüksekokullarının bu çerçevedeki misyonuna dikkati çekti.

Toplantıya, meslek liseleri yöneticileri, meslek yüksekokulları idarecileri ile iş insanları katıldı.

Programa başvuruların 23 Eylül'de başladığı, 11 Kasım'da sona ereceği bildirildi.