Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor - Son Dakika
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Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

6 saat önce

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyorOSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelerek, 2'inci Abdülhamid zamanında projesi Fransız mühendislere çizdirilen ve '144 yıllık rüya' olarak adlandırılan Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi'nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelerek, 2'inci Abdülhamid zamanında projesi Fransız mühendislere çizdirilen ve '144 yıllık rüya' olarak adlandırılan Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bölgede, 5 ili direkt, 50 ili ise doğrudan ilgilendiren, yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olacak 818 kilometrelik yolla, Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım, 6 saate inecek.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz Otoyolu projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin temeli 1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. 1970'li yıllarda Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, çalışmalar durduruldu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmalarıyla Mesudiye ilçesi Topçam'da Melet ırmağı üzerine baraj yapılması için çalışma başlatıldı. 2004 yılında 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla tekrar gündeme getirilen proje, Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi olarak devam etti.

1 MİLYAR 466 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projesinin Ordu sınırları içinde kalan bölümü ise 100 kilometre. İhalesi 2008 yılında yapılan, toplam proje bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ne şuana kadar 1 milyar 187 milyon TL harcama yapıldı. Projede, yüzde 84 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, etapların tamamlanmasıyla ulaşım da ciddi oranda kısalma yaşandı.

KARADENİZ-AKDENİZ 6 SAATE İNECEK

Projenin en önemli etabı ise Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ordu-Mesudiye arasındaki mesafe, 3 kilometrelik Topçam Tüneli'nin geçen yıl açılması ve diğer çalışmalarla 81 kilometreye inerken, yaklaşık 2.5 saat süren yol ise 1 saate indi. Projenin 2019 yılı sonunda tamamlanmasıyla Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım ise 6 saate inecek.

25 TÜNELİN 23'Ü TAMAMLANDI

Karayolları tarafından yapılan 88 kilometrelik Ordu etabında, toplam uzunluğu 15,1 kilometre tek tüplü 25 adet tünelin, 13,3 kilometrelik 23 tüneli tamamlanırken, 1.8 kilometrelik 2 adet tünelin de çalışmaları sürüyor. Bahse konu tünellerin 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yine güzergah üzerinde; yapımı tamamlanan toplam 331 metre olan 1 adet viyadük, toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet tek köprü ve 1 adet 32 metre çift köprü de yer alıyor.

KARADENİZ'DE İHRACATI CANLANDIRACAK

Proje, Ordu'dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde projenin hayata geçirilmesi için çalışma yürüten AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Asırlık yol projesinin bölgenin kaderini değiştireceğini belirten Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun açılmasıyla denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak, ekonomide yeni sahalar açarak kentin kalkınması sağlanacak ve aynı zamanda turizm hattında önemli bir nokta olacaktır. Bu projeyi çok önemsiyoruz, bu projeyle İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de üretilen ürünler Karadeniz-Akdeniz otoyolundan Ordu'ya ulaşacak, burada, Ünye'de kuracağımız konteyner liman ile Karadeniz ülkelerine ihraç edilecek dedi.

'TÜRKİYE BÜYÜK AVANTAJA SAHİPACAK OL'

Proje ile Ordu'nun ve Türkiye'nin büyük bir avantaja sahip olacağını da vurgulayan Güler, Bu yolda muhteşem bir proje ortaya çıktı. Akdeniz'den Karadeniz'e gelecek ürünler Ordu'dan ihraç edilecek. Bunu konteynır limanıyla desteklenmesi hususunda Ordu çok önemli pozisyona geçmiş olacak. Türkiye'de böyle kestirme bir yolla büyük avantaja sahip olacak. Eğer demiryolu takviye edilirse çok daha ekonomik taşınma sağlanmış olacak. Büyük taşımalar trenle, vagonla taşınmış olacak. İleride eğer tercih edilirse buradan bir petrol hattı geçerse, Karadeniz'de ki Rus ya da Kazak petrolünün de buradan direkt olarak Akdeniz'e mümkün geçmesi mümkün olacak. Bizim daha evvelden Ceyhan Enerji Merkezi projesinin aynı zamanda bir tamamlayıcı parçası olacak diye konuştu.

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Karadeniz, Akdeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:40 Kaynak: DHA

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