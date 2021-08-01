Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerinden Yaşar Cinbaş için görev yeri Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tören yapıldı.

Antalya'dan törenle uğurlanan Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, helallik alınması için ailesinin ikamet ettiği Kırkağaç ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Yaşar Cinbaş'ın hukuk fakültesinden yeni mezun olan ve stajyer avukatlık yapan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş, babasının cenazesini avukatlık cübbesiyle karşıladı. Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş ile 19 yaşındaki kızı Tuba Cinbaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından görev yaptığı Kırkağaç Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki törene, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İzmir Orman Genel Bölge Müdürü Zafer Derince, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve ilçe protokolü katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi.

Şehidin oğlu Mahmut Cinbaş, buradaki törende gazetecilere, "Böyle bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında dün arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi de Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin, İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.