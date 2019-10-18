Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından "Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Oytun Orhan'ın yaptığı panele, Suriye Geçici Hükümeti Eski Başkanı Dr. Ahmet Toma, İstanbul Kültür Üniversitesi doktor öğretim üyesi Bora Bayraktar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ ve Suriyeli gazeteci Ömer Şeyh İbrahim'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Ahmet Toma, panelde, Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgedeki sorunlara çözüm bulunması noktasında önemli olduğuna işaret ederek, "Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye çıkmazında adil ve önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Toma, harekat konusunda Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatı da desteklediklerinin altını çizdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda askeri yenilgiye uğradığını vurgulayan Toma, "YPG/PKK, ABD'nin her zaman kendileriyle birlikte olacağını düşünüyordu. Fakat harekat sürecinde şunu gördük ki bu her zaman böyle olmayacak." diye konuştu.

- "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla etrafındaki kuşatmayı yaymıştır"

Bora Bayraktar ise Suriye'nin son 10 yıldan bu yana dünya siyasetinin odak noktası olduğunu belirterek, bunun nedenleri arasında jeopolitik konum, bölgesel anlaşmazlıklar ve enerji koridoru meselesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla etrafındaki kuşatmayı yaymıştır. Türkiye, açık şekilde burada ABD'ye karşı mücadele yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Batı müttefiki ve NATO üyesi olmakla birlikte şaşırtıcı bir şekilde kendini Rusya gibi farklı ülkelerle bir arada bulduğunu dile getiren Bayraktar, "Bunun nedeni ise varoluşsal tehdittir. Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak tehditler karşısında belirli bir zeminde bir araya gelmiştir. Temelde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşısında böyle bir savunma bloğu oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin siyasi kararlılığı harekatın başlamasındaki en önemli motivasyon"

Erdağ da Suriye meselesinin uluslararası alana taşınmasının ardından, Türkiye'nin güvenli bölge taleplerinin gerçekleşmemesinin halihazırda büyük sorunlara yol açtığını ve halen bu sorunların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesindeki güvenlik kaygılarına son vermek ve masum sivil insanların hayatını kaybetmesinin engellenmesi için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını başlattığını kaydeden Erdağ, Barış Pınarı Harekatı'nın da daha önceki operasyonların devamı niteliğinde yapıldığını aktardı.

Erdağ, "Türkiye, mevcudiyeti ne olursa olsun hiçbir terör örgütüne bölgede müsaade etmeyeceğini gösterdi. Uluslararası toplumdan destek görmese de Türkiye bunu tek başına bertaraf edecek. Herkes bunu görmüş oldu. Türkiye'nin siyasi kararlılığı harekatın başlamasındaki en önemli motivasyon." dedi.

"Suriye'nin parçalanmasının kimsenin yararına olmayacak"

Suriyeli gazeteci İbrahim de herhangi bir savaş ya da harekatta net bir hedefin belirlenmesinin önemine işaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'nın son derece net ve planlı olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gazeteci İbrahim, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, hem kendi ana hedefini ortaya koydu hem de terör örgütü PYD/PKK'nın kendi halkının gözündeki portresini yıkma konusunda önemli bir adım oldu." diye konuştu.

Öte yandan, Suriye'nin parçalanmasının kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulunan İbrahim, buna karşılık, terör örgütü YPG/PKK ile İsrail'in bölgedeki çıkarlarının aynı olduğunu ifade etti.