Osman Aksoy DEİK Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Osman Aksoy DEİK Başkanlığına Seçildi

Osman Aksoy DEİK Başkanlığına Seçildi
22.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Aksoy, DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı ve Afrika Koordinatörlüğü görevine seçildi.

DEİK Türkiye- Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçilen Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı görevini de üstlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2025–2027 dönemini kapsayan İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak tarihinde İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aynı gün yapılan seçimlerde, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı iş konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.

Genel Kurul sonucunda Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ticaret ortaklarından biri olan DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy'un, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesi hedefleniyor.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, 48 iş konseyinden oluşan Afrika Bölgesi İş Konseyleri Başkanları ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda Osman Aksoy, Afrika kıtasındaki iş konseyleri arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı olarak seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Afrika genelindeki ticari diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

DEİK ÜST YÖNETİMİNDE SÜREKLİLİK

Daha önce üç dönem DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Osman Aksoy, bu süreçte edindiği bölgesel tecrübesini DEİK'in üst yönetiminde de sürdürmeye devam ediyor. Aksoy, yeni dönemde de DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK İcra Kurulu Üyesi görevlerine devam ederek, kurumun stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi sürdürecek.

Osman Aksoy'un yeni dönemdeki görev alanı Afrika kıtasıyla sınırlı kalmadı. 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde Aksoy, DEİK Türkiye-Romanya ve DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliğine de seçildi. Bu görevlerle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Avrupa ve Güney Asya'daki öncelikli pazarlarında iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalarda da etkin rol üstlenecek.

Kaynak: DHA

Osman Aksoy, Politika, Nijerya, Türkiye, Ekonomi, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osman Aksoy DEİK Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Görüntü Türkiye’den Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:31:12. #7.11#
SON DAKİKA: Osman Aksoy DEİK Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.